El Celta se fija en Abel Bretones para el lateral izquierdo

El asturiano encaja en los parámetros deportivos y económicos del cuadro gallego, si bien es cierto que tiene aún tres años de contrato con Osasuna

El deseo del Celta de Vigo de firmar un lateral izquierdo este verano para reforzar su plantilla cuenta con un nuevo candidato. Se trata de Abel Bretones, futbolista de Osasuna y 25 años, que aparece como una opción para los vigueses y que encajaría por cualidades en los esquemas de Claudio Giráldez.

El club celeste se ha fijado en Abel Bretones, según el Diario AS, y entiende que podría ser un movimiento que podría cuadrar en los parámetros que busca el Celta de Vigo. El jugador asturiano tiene tres años más de contrato con Osasuna, al que llegó en el verano de 2024 procedente del Oviedo a cambio de 2,8 millones de euros. Sin embargo esta temporada no terminó teniendo los minutos que hubiera deseado, dado que la incorporación de Javi Galán al cuadro rojillo le relegó a un segundo plano.

Perdida de protagonismo en Osasuna para Abel Bretones y la llegada de Ramis

El interés del Celta de Vigo en Abel Bretones está aún en fase inicial y no es fácil que desembarque en Balaídos, porque entre otras cuestiones hay otros equipos que han puestos sus ojos en el jugador. También Osasuna tiene mucho que decir, con cambio de circunstancias ya que Luis Miguel Ramis es el nuevo inquilino del banquillo en sustitución de Alessio Lisci y Javi Galán, competencia directa de Abel Bretones, acaba su contrato con los navarros.

Con todo, Abel Bretones ha participado esta temporada en 30 partidos con Osasuna entre LALIGA y la Copa del Rey. En 18 de ellos el lateral izquierdo fue titular con los rojillos en los que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Sus cualidades ofensivas, pese a su posición en el campo, lo señalan como un jugador que encajaría en el perfil que busca el Celta de Vigo.

Javi Galán y Jesús Vázquez, otros candidatos para el lateral izquierdo del Celta de Vigo

Claro que el de Abel Bretones no es el único candidato para el lateral izquierdo del Celta de Vigo. Precisamente otro jugó también en Osasuna, aunque fue únicamente en el segundo tramo de la temporada. Se trata de Javi Galán, quien ya vistió la elástica del cuadro vigués hace algunas campañas y que ahora está libre tras acabar su relación con los navarros. Una condición que precisamente le hace ser cotizado y con varios pretendientes.

También hace algunas semanas trascendió el interés por Jesús Vázquez, futbolista del Valencia. La entidad gallega también ha puesto sus ojos en este jugador. En esto caso sí debe negociar con la entidad valencianista, con la que tiene algunos intereses cruzados, como el caso de Unai Núñez, quien jugó en Mestalla como cedido medio curso y que podría volver a hacerlo.

Movimientos que denotan el interés del Celta por un lateral, toda vez que todo apunta a que Óscar Mingueza no seguirá en Balaídos. Sergio Carreira y la vuelta de Manu Sánchez tras su cesión al Levante, y con un futuro incierto, son los elementos con los que contaría a día de hoy Claudio Giráldez para ese puesto.