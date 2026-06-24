Balaídos: bajaron los espectadores pero fue el tercero en porcentaje de ocupación

Las obras del estadio, con la construcción de la nueva grada de Gol, condicionaron algunos datos de afluencia al feudo vigués durante la pasada temporada

Aunque las miradas ya están puestas en la próxima temporada, también es momento de echar la vista atrás para ver cómo fue la asistencia a Balaídos en la temporada 25/26, en la que nuevamente el Celta de Vigo logró su clasificación para la Europa League. La asistencia total al estadio en el campeonato liguero fue de 380.127 espectadores, lo que supone una media de 20.007 aficionados por encuentro.

Si se compara la cifra con el curso anterior se comprueba que los datos de asistencia a Balaídos fueron menores. En la campaña 24/25 se alcanzó un total de 408.581 en el total de la temporada liguera, lo que supuso una media de 21.504. Claro que en esta comparativa es imprescindible tener en cuenta las obras del estadio vigués, que redujeron su capacidad con la construcción y las obras de la nueva grada de Gol.

La media por partido bajó en casi 1.500 espectadores, todo condicionado por las obras para la nueva grada de Gol

Se trata por tanto de casi 1.500 espectadores menos los que registró el estadio de Balaídos de media. Sin embargo, las obras fueron definitivas para que se produjera esa reducción. Un asunto que podría variar la temporada que viene, ya que está previsto que para finales de año queden completadas las obras de la nueva grada de Gol. Eso elevaría la capacidad del estadio hasta casi los 31.000 espectadores.

En una clasificación de todos los equipos de Primera, Balaídos fue el decimocuarto estadio en media de espectadores por partido. Una clasificación que encabeza el Santiago Bernabéu que se fue a los 71.549.

Balaídos registró una ocupación media del 87,7% por partido

Otra cuestión fue diferente y a tener en cuenta es la del porcentaje de ocupación media por partido. La de Balaídos fue la de un 87,7%. Lo que supone que en muchos encuentros se rozó el lleno. Se trata del tercer equipo de la competición en este aspecto. Únicamente aparece superado el recinto vigués por Mestalla, líder con una ocupación del 90,4%, y del Nuevo San Mamés, con un 89,4%.

Habrá que esperar a la temporada que viene para saber si con el nuevo aforo se mantiene ese alto índice de ocupación. Eso supondría un aumento considerable de los espectadores que se dieran cita para ver al Celta de Vigo.

Serán 800 nuevos asientos los que tenga como novedad Balaídos

Hay que recordar que el estadio de Balaídos entra en la recta final de las obras de la nueva grada de Gol, enmarcada en las actuaciones que se realizan en el recinto para que pueda albergar partidos del Mundial de 2030, que tendrá a España como una de sus organizadores. Para final de este 2026 ya está previsto que esté disponible la totalidad de la grada de Gol, que elevaría a 31.000 los espectadores.

Sin embargo ya para empezar el curso 26/27 Balaídos presentará 800 nuevos asientos, correspondientes a las cinco primeras filas de la grada de Gol. Novedades de un estadio que nuevamente quiere vibrar con los suyos.