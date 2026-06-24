El Celta se fija en el portugués del Valencia André Almeida

El club gallego peina el mercado en busca de un potencial sustituto a Ilaix Moriba, quien apunta a marcharse durante este mercado de fichajes de verano para cuadrar cuentas. En el equipo celeste gusta mucho el luso que no está teniendo mucho protagonismo en el conjunto entrenado por Carlos Corberán

El RC Celta está enfocado en estos instantes en las potenciales salidas que se puedan dar en este mercado de fichajes antes de afrontar más llegadas de cara a una ilusionante temporada en donde el objetivo volverá a ser mantener en nivel en LaLiga y realizar un gran papel en la UEFA Europa League. El equipo que entrena Claudio Giráldez está pendiente de la posible marcha de Ilaix Moriba y, por ello, peina el mercado en busca de un posible sustituto, siendo uno de los que más gusta André Almeida, del Valencia CF.

André Almeida como posible sustituto de Ilaix Moriba

Ilaix Moriba es uno de los futbolistas que se puede marchar del RC Celta durante este mercado de fichajes de verano. El club gallego necesita recaudar dinero para equilibrar sus cuentas y el centrocampista es el candidato ideal porque hay equipos dispuestos a desembolsar entre 15 y 20 millones de euros que es lo que exige el RC Celta para dar luz verde al traspaso. Además, el RC Celta se quitaría uno de los sueldos más elevados de su actual plantilla.

Con esta situación, el RC Celta peina el mercado en busca de un potencial sustituto para Ilaix Moriba y uno de los que más gusta es André Almeida, del Valencia CF, según apunta Nos Diario. El portugués es un futbolista que podría salir por 4 o 5 millones de euros y que está en la rampa de salida del club de Mestalla después de haber perdido bastante importancia en el equipo que entrena Carlos Corberán durante la última temporada.

André Almeida ha sido uno de los futbolistas que más perjudicado acabó durante el pasado fin de temporada en el Valencia CF ya que el portugués perdió mucha importancia en el equipo de Mestalla. Tanto es así que sólo disputó un total de 14 minutos en los últimos 8 encuentros de LaLiga.

Es por ello que el Valencia CF no descarta darle salida al luso en este mercado de fichajes, a pesar de que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, ya que puede ser una de las últimas opciones que tenga el club de Mestalla en conseguir dinero mediante su traspaso antes de que se devalúe más. Con todo, el precio de salida ya está lejos de los 10 millones de euros que en su día ofreció el Oporto, quien mostró mucho interés por conseguir sus servicios.

De momento, André Almeida se mantiene alejado de todos los rumores y sólo piensa en volver a jugar en el Valencia CF tal y como señaló hace unas semanas a través de sus redes sociales. "Siempre prometo trabajo y ahora aún más, voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia a volver donde merece estar. Gracias a quienes estuvieron siempre a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Mi respeto a todos los aficionados del Valencia CF. Volveremos más fuertes".