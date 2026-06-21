El Celta rechaza una propuesta de 15 millones de euros por Ilaix Moriba

El club vigués necesita cuadrar sus balance económico antes del cierre del ejercicio el próximo 30 de junio y está obligado a vender, pero no quiere precipitarse y se mantiene firme exigiendo un mínimo de 20 'kilos' al Galatasaray para entrar a negociar; la Juventus también se ha interesado por la situación del guineano

El Celta de Vigo ha tomado una primera decisión valiente en un mercado que empieza a calentarse en Balaídos. El club olívico ha rechazado una oferta de 15 millones de euros procedente del Galatasaray por su centrocampista Ilaix Moriba, uno de los jugadores 'nominados' para hacer caja.

La dirección deportiva considera insuficiente la propuesta y se mantiene firme en su postura de no dejarlo marchar por menos de 20 millones.

La operación, avanzada por el entorno del club, confirma que el guineano se ha convertido en uno de los activos más importantes para cuadrar las cuentas antes del cierre del ejercicio fiscal el próximo 30 de junio.

Moriba, la gran venta del verano en Vigo

El Celta necesita concretar al menos una venta relevante antes del cierre del ejercicio para cumplir con los objetivos económicos y Moriba es el principal candidato para asumir ese rol. El mediocentro, tras dos temporadas en Vigo, ha logrado revalorizarse y ha recuperado sensaciones que le han colocado de nuevo en el punto de mira de varios clubes europeos.

El club vigués ya abonó cerca de seis millones de euros por su incorporación y ahora espera al menos triplicar esa inversión con una venta que alivie también la masa salarial ya que el centrocampista tiene uno de los sueldos más altos del vestuario.

El Galatasaray aprieta, pero no convence

El Galatasaray ha sido el primero en mover ficha con una propuesta seria de 15 millones. Sin embargo, la respuesta del Celta ha sido inmediatamente negativa. El club considera que el valor de mercado del jugador, su edad y su progresión en LaLiga justifican una cifra superior.

Según ha avanzado el periodista Ángel García, la entidad celeste ha fijado el listón en 20 millones de euros como mínimo para abrir cualquier negociación real.

La sensación en Vigo es que el mercado por Moriba todavía puede crecer, especialmente con la entrada de otros clubes europeos en escena.

La Juventus también entra en la puja

Y es que el Galatasaray no es el único interesado. La Juventus también ha aparecido en el horizonte del futbolista. El conjunto italiano, que ya ha seguido otros movimientos en el entorno del Celta en los últimos mercados, ve en Moriba un perfil físico, joven y con margen de crecimiento para reforzar su centro del campo. La 'Vechia Signora' está siendo uno de los clubes más activos del mercado puesto que está 'tocando' a numerosos jugadores en estas primeras semanas de tanteo.

En Vigo no son ajenos a este interés. De hecho, la Juventus ya ha aparecido en el pasado en operaciones con jugadores del club gallego y su nueva presencia se interpreta como una amenaza seria para intentar hacerse con el control de la negociación.

Un mercado con necesidad de ventas

El Celta necesita generar alrededor de 16 millones de euros en plusvalías antes del cierre del ejercicio y la venta de Moriba encaja perfectamente en ese plan. Aunque no es la única vía -también se estudian salidas como las de Williot Swedberg, Miguel Román, Javi Rodríguez o Starfelt-, sí es la más potente desde el punto de vista económico.

El problema, como admiten en el club, es que la salida del guineano no es sencilla. El jugador ha encontrado estabilidad en Vigo, pero el contexto financiero manda.

Un jugador revalorizado en Balaídos

Moriba ha sido uno de los futbolistas que mejor han aprovechado su paso por el Celta para recuperar protagonismo. Su potencia física, su capacidad de llegada y su impacto en determinados tramos de temporada han vuelto a llamar la atención de equipos con verdadero músculo económico.

A ello se suma que su ficha actual es elevada dentro de la plantilla, lo que convierte su salida en una doble oportunidad por el ingreso inmediato y el consiguiente alivio salarial.

El Celta, firme: 20 millones o no hay trato

El mensaje en Vigo es inequívoco. El club puede tener prisa, pero no va a precipitarse. El Galatasaray ya ha chocado con la primera barrera y la Juventus prepara su ofensiva. El mensaje es claro: 20 millones o no hay trato.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la negociación, aunque por ahora el Celta está decidido a aguantar.