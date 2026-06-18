También la Juventus pone sus ojos en Ilaix Moriba

El centrocampista, uno de los jugadores del Celta de Vigo más apetecibles en el mercado de verano, ha sido relacionado semanas atrás con el deseo de equipos como el Aston Villa y el Brighton

Ilaix Moriba es uno de los jugadores más apetecibles del Celta de Vigo en el mercado de invierno. Lo reconoció hasta Marco Garcés, director de fútbol del club gallego hace algunas semanas. Su nombre ha estado vinculado al interés de varios equipos de la Premier League, ahora también desde Italia están atentos al centrocampista.

Concretamente es la Juventus de Turín, según el periodista Nicolà Schira, ha puesto sus ojos en el futbolista para recabar información y conocer con más detalle su situación. Se trata de un interés inicial, sin oferta formal por Ilaix Moriba, pero se trata de un equipo importante que se añade a la lista de pretendientes.

El Celta fichó a Ilaix Moriba por 6 millones de euros la pasada temporada

La idea del Celta de Vigo no pasa por malvender a ningún jugador, como ya expresó Marián Mouriño, presidenta de la entidad viguesa. "No vamos a vender por vender", decía en relación a hacer una venta antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del club. Otra cuestión es que pueda llegar una oferta importante por Ilaix Moriba que puede dejar una cantidad interesante en las arcas. El jugador fue firmado por 6 millones de euros procedente del Leipzig, después de que ya jugara en Balaídos como cedido.

El interés de la Juventus se uniría al de varios equipos de la Premier League. El más fuerte era procedente del Aston Villa de Unai Emery. Desde Inglaterra se apuntaba a que los actuales campeones de la Europa League podrían ofertar 20 millones de euros para hacerse con los servicios de Ilaix Moriba. Una cantidad que podría suponer una interesante plusvalía por el futbolista de 23 años. También el Brighton ha sido relacionado con el guineano.

Ilaix Moriba fue uno de los puntales en el mediocampo diseñado por Claudio Giráldez

Ilaix Moriba ha sido uno de los baluartes de Claudio Giráldez esta temporada. Uno de los futbolistas que el entrenador del Celta de Vigo ha utilizado más en la temporada 25/26. Fueron un total de 47 partidos disputados con la camiseta celeste en la última campaña repartidos entre las distintas competiciones. En ellos ha anotado un gol y ha repartido cuatro asistencias.

Claro que más allá de los números, Ilaix Moriba se ha consolidado como el futbolista que le ha dado equilibrio al mediocampo y ha demostrado un interesante crecimiento a sus 23 años que ha llamado la atención de muchos equipos. El jugador tiene contrato con el Celta de Vigo tres años más, es decir hasta el verano de 2029.

Movimientos en el mediocampo del Celta de Vigo

Mientras el Celta de Vigo trabaja en diferentes frentes en este verano. El único movimiento en forma de fichajes concretado precisamente ha llegado para la línea del mediocampo. Ha sido Aleix Febas, futbolista que ha recalado en el club vigués con la carta de liberta procedente del Elche. Un perfil diferente, eso sí, al de Ilaix Moriba.

También se han relacionado algunos nombres como posibles candidatos a llegar al Celta de Vigo. La semana pasada desde Portugal se apuntaba el nombre de Giorgi Kochorashvili, centrocampista del Sporting de Portugal quien ya estuvo en la competición española en equipos como el Levante y el Girona.