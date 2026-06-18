Balaídos, camino del lleno para buscar el ascenso del Celta Fortuna a Segunda

El club decide ampliar el plazo para que los socios puedan canjear entradas y ver el partido decisivo ante la Ponferradina y anuncia que ya son 18.000 las localidades gestionadas por la afición celeste de cara al partido

La semana en clave de Celta de Vigo está siendo sin duda la del filial y la enorme expectación que está levantando entre sus aficionados la posibilidad de que el segundo equipo celeste ascienda a Segunda División. Tanto es así que ya son 18.000 entradas las adquiridas por abonados del club para estar presentes el sábado en Balaídos, cuando su equipo se la juega frente a la Ponferradina como si de una auténtica final se tratase.

Hay que recordar que el Celta Fortuna empató sin goles en El Toralín el pasado sábado. Esto hace que la final por el ascenso se resuelva este sábado en Balaídos a partir de las 18.30 horas. Durante la semana están siendo numerosos los abonados del Celta que han canjeado una localidad para ver este encuentro tan especial y que puede suponer que por primera vez en su historia el segundo equipo celeste logre el billete para jugar el fútbol profesional.

Inicialmente el plazo para canjear entradas acababa este jueves pero se ha ampliado hasta el sábado

Inicialmente el plazo para canjear una entrada finalizaba en el mediodía de este jueves. Sin embargo, la enorme expectación y las peticiones han provocado que el Celta de Vigo haya decidido ampliarlo hasta el próximo sábado y que incluso haya abierto gradas nuevas a las inicialmente previstas para la cita.

También el Celta anunciaba este jueves que se habían alcanzado las 18.000 entradas solicitadas. Será todo un récord en la historia del Celta Fortuna que nunca había jugado ante tanta gente en Balaídos. Ya, por ejemplo, fue llamativo en el partido de vuelta de la anterior ronda, jugado y resuelto en la prórroga contra el Europa, que fue visto por 7.200 espectadores en el estadio vigués.

El deseo y los llamamientos que se están realizando estos días están obteniendo una gran respuesta por parte de los aficionados. Hay que recordar que para acceder al encuentro será imprescindible disponer de una entrada nominativa. Los carnés del Celta, en cualquiera de sus modalidades —Abonado, As Celtas, Fundación o Miudiño—, no serán válidos y no permitirán el acceso al estadio. Los aficionados con carné celtista de la temporada 25/26, deberán obtener una entrada gratuita para acceder al estadio y hasta completar el aforo disponible.

Ya lo avisó Fredi Álvarez cuando habló del ambiente de Balaídos en la vuelta

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, ya habló del ambiente que esperaba en Balaídos para este partido determinante en la historia del filial que lo puede aupar a Segunda División. "La clave va a ser llenar Balaídos. Esa será la clave del partido", dijo en El Toralín en la rueda de prensa posterior al empate en la ida contra la Ponferradina.

El técnico, además, recordó el récord que existía, algo que quedará más que pulverizado este sábado: "El récord de asistencia para la filial es de 13.000 espectadores con el Deportivo hace tres temporadas y estoy seguro de que lo llenaremos. Esa es la clave, nuestra gente, el apoyo que tendremos. Ya lo hemos tenido aquí y estamos muy agradecidos".