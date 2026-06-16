La locura del celtismo para ver en Balaídos el intento de ascenso a Segunda del Celta Fortuna

Ya son más de 11.000 entradas canjeadas por los socios que tienen hasta este jueves a mediodía para adquirir una localidad con la que ver la final ante la Ponferradina

El estadio de Balaídos será este sábado una auténtica caldera para animar al Celta Fortuna en su deseo de ascender a Segunda División (18.30 horas). El filial del cuadro celeste empató en la ida en El Toralín ante la Ponferradina y se juega el todo por el todo en la vuelta donde el ambiente en las gradas será espectacular.

El propio Celta de Vigo, a través de sus redes sociales, anunciaba este martes que ya se habían gestionado más de 11.000 entradas para presenciar el partido. Una cifra que con el paso de los días apunta a que seguirá subiendo y que señala el interés que despierta este encuentro que puede acabar con el segundo equipo vigués en el fútbol profesional.

Los abonados del Celta pueden asistir al partido canjeando una entrada previamente

Hay que recordar que los abonados del Celta de Vigo de la temporada 25/26 pueden asistir al partido si lo desean. Para ello deben solicitar una entrada antes de este jueves a mediodía con su carnet. El club está haciendo un llamamiento para que el mayor número de hinchas vigueses lo hagan y adquieran su localidad a través de la entidad.

Serán muchos, por tanto, los aficionados del Celta de Vigo que abarroten las gradas de Balaídos que también contará con aficionados de la Ponferradina, dispuestos a animar a los suyos. El club celeste ha reservado un espacio de unas mil localidades para los aficionados del equipo visitante este sábado.

Las 11.000 entradas ya solicitadas por los socios del Celta de Vigo superan con creces la ya de por sí llamativa cifra de 7.200 que se dieron cita en la anterior eliminatoria de 'play off' ante el Europa. Una cita en la que ya se vivió un extraordinario ambiente que ahora se podría doblar y que en aquella ocasión supuso un extra de ánimo para resolver la contienda en la prórroga.

Fredi Álvarez ya habló del ambiente que espera en Balaídos

Ya habló Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, de esta idea de crear una atmósfera especial en Balaídos para el partido de vuelta contra la Ponferradina. "La clave va a ser llenar Balaídos. Esa será la clave del partido", decía el técnico justo después de acabar el partido de ida en El Toralín hace unos días.

El entrenador recordaba el señalado partido con el Europa de la ronda anterior: "El domingo metimos casi 8.000 personas en Balaídos en una semifinal. Si somos capaces de meter 15 o 20.000, es una auténtica barbaridad. No sé qué filial es capaz de meter esa gente en su estadio".

Fredi Álvarez también se acordaba de un récord de hace tres temporadas con el Celta Fortuna que ahora podría romperse al ritmo que va la adquisición de entradas. "El récord de asistencia para la filial es de 13.000 espectadores con el Deportivo hace tres temporadas y estoy seguro de que lo llenaremos. Esa es la clave, nuestra gente, el apoyo que tendremos. Ya lo hemos tenido aquí y estamos muy agradecidos", explicaba. "Lo dije antes y lo dije durante toda la semana. Hemos creado una ilusión muy grande en nuestra gente y estamos muy agradecidos de parte de los jugadores y de todo el mundo. Agradecerles este apoyo", añadía.