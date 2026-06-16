El objetivo de Ounahi para el Celta de Vigo

El club vigués coloca en su punto de mira al centrocampista marroquí y mueve ficha por un futbolista muy apetecible para muchos equipos tras el descenso de Girona a Segunda División

Azzedine Ounahi es sin duda uno de los futbolistas más apetecibles de los equipos que descendieron a Segunda División. El centrocampista del Girona es una oportunidad de mercado y el Celta de Vigo lo ha colocado en su punto de mira con vistas a intentar reforzar a un equipo que otra vez volverá a jugar la Europa League y que necesita elementos de calidad para afrontar tres competiciones.

La competencia por Ounahi es numerosa, a nadie se le escapa las condiciones del futbolista marroquí que estos días se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con su país. El Celta de Vigo, según el periodista Matteo Moretto, tiene como objetivo a Ounahi y ya ha habido contactos entre las partes para saber la situación y condiciones del futbolista. Se une así al interés de equipos como el Real Betis, que la temporada que viene jugará la Champions League, y que viene siguiendo al futbolista desde hace tiempo.

Competencia por Ounahi que tiene una cláusula de 10 millones de euros

Ounahi tiene cuatro más de contrato con el Girona, pero el hecho de que el equipo acabara bajando a Segunda División hace improbable su permanencia en el equipo catalán. Su nivel y momento de la carrera le hacen serio candidato a salir, más cuando su cláusula de rescisión por haber descendido es de 10 millones de euros. Una oportunidad que tiene muy en cuenta el Celta de Vigo que, eso sí, antes debería también hacer caja para cuadrar números.

Clubes como el Betis, AEK Atenas, la Fiorentina o el Brighton están también interesados en el futbolista. Incluso entidades del nivel del Manchester City o el Atlético de Madrid lo han tenido en su radar ante el nivel mostrado por Ounahi. No es competencia fácil para el Celta de Vigo, aunque la propuesta de fútbol de los vigueses, el rol que podría tener en el equipo y el hecho de jugar en Europa podrían ser puntos a favor de los Claudio Giráldez para hacerse con el jugador.

El Mundial, un escaparate que podría disparar la lista de pretendientes por Ounahi

Un asunto a tener en cuenta también es que Ounahi está disputando el Mundial. El torneo es un gran escaparate y sus actuaciones podrían disparar la lista de pretendientes y que entraran de lleno equipos de mayor postín aún. Una situación que complicaría las opciones del Celta de Vigo. El centrocampista, de momento, fue titular en el primer partido de Marruecos en el Mundial que acabó con empate frente al combinado de Brasil (1-1).

De 26 años y 1,82 metros, Ounahi ofrece unas interesantes cualidades ofensivas y es capaz de desenvolverse en distintas posiciones del mediocampo o ataque en el terreno de juego. El Girona fichó al futbolista el pasado verano procedente del Olympique de Marsella a cambio de seis millones de euros. Su tarjeta de presentación ha sido llamativa, si bien es cierto que no ha podido evitar el descenso de los catalanes a la categoría de plata.

Ounahi ha participado esta temporada en 24 partidos con el Girona en los que ha anotado cinco goles y ha ofrecido tres asistencias. Su temporada, eso sí, también quedó interrumpida con los catalanes por una lesión en el gemelo y su presencia en la Copa de África, que finalmente fue para Marruecos tras la polémica final con Senegal.