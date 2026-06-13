Ponferradina y Celta de Vigo B se citan en la vuelta y el Zamora da el primer paso ante el Sabadell

Por un lado, Ponferradina y Celta de Vigo empataron a cero y todo se decidirá en la vuelta. Por otro lado, el Zamora venció al Sabadell gracias al gol tempranero de Mario Losada, dando ventaja en la eliminatoria

Las finales del playoff de ascenso a Segunda División comenzaron hoy viernes 13 de junio. A doble partido, la Ponferradina recibió primero al Celta de Vigo B, por un lado. Por otro lado, era el Zamora el que iba a actuar de local en la eliminatoria ante el Sabadell, que iba a decidir qué dos equipos subían a LaLiga Hypermotion, que por su parte entra en fase decisiva.

En este sentido, la Ponferradina recibió al Celta de Vigo B, en el primero de una eliminatoria que dictará sentencia el próximo sábado 20 de junio a las 18:30. El Toralin acogió un duelo en el que los de Fredi Álvarez empezaron mejor, teniendo la posesión de balón, con un 53% de balón, a diferencia del 47% de los de Mehdi Nafti. Sin embargo, desde el minuto 36 no llegó la primera ocasión del encuentro, obra de Hugo González.

Hugo González, única amenaza de la Ponferradina en El Toralín

De hecho, el de Hugo González fue el único tiro a puerta de la Ponferradina a lo largo de los 90 minutos, pese a firmar seis remates durante el encuentro. El Celta de Vigo, por su parte, registró mejores datos de este sentido, con tres tiros entre los tres palos y cuatro en total. Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos pudo abrir el marcador en El Toralin, manteniendo una igualdad total. De esta manera, el 0-0 se mantuvo hasta el final del choque.

Abraham Domínguez, colegiado del encuentro, tuvo trabajo en el Ponferradina - Celta de Vigo B, ya que se pitaron un total de 25 faltas, 13 por los locales y 12 por los suplentes. Además, los cambios no mejoraron el devenir del partido. Fredi Álvarez decidió hacer tres cambios a la vez en el minuto 74, cambiando el dibujo de un equipo que no pudo derribar la portería de Carrillo. Mehdi Nafti, de la misma manera, optó por cuatro sustituciones.

Losada destaca la locura en el Ruta de la Plata con su gol tempranero

Por otro lado, el Zamora, que viene de eliminar al Villarreal B, empezó de la mejor manera en el Estadio Ruta de la Plata, ya que se adelantó en el marcador gracias al tanto de Mario Losada en el minuto 3. El delantero español recibe un balón, adelanta en la carrera a los defensas del Sabadell y logra un lanzamiento que entra por la escuadra izquierda de Fuoli, que no pudo hacer nada por evitar el primero de los locales.

El Zamora estaba siendo mejor durante el partido, con ocasiones tanto en la primera parte como en la segunda. Por el contrario, el Sabadell apenas llegaba a la portería de Sobrón, muy cómodo en el encuentro disputado en el Estadio Ruta de la Plata. Los casi ocho mil aficionados presentes no dejaron de animar los suyos, con el objetivo de buscar el segundo en la eliminatoria, que podría marcar los cambios del choque.

El Sabadell firma una gran victoria para aventajar en la eliminatoria

Tras ello, el Sabadell, que eliminó al Real Madrid Castilla, movió el banquillo en diferentes ventanas con el objetivo de poner el empate en el Ruta de la Plata pero el Zamora se mantenía fuerte, evitando cualquier ocasión que pudiese poner en peligro los intereses de los de Óscar Cano. De esta manera, los locales se terminaron llevando el triunfo, pero todo se decidirá en el Estadi de la Nova Creu Alta.

El Sabadell intentará remontar el próximo 19 de junio, ante su afición, en un choque que comenzará a las 21:00 (hora española).