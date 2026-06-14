Fredi Álvarez y su reflexión para lograr el ascenso del Celta Fortuna: "La clave va a ser llenar Balaídos"

El entrenador del filial apela al apoyo del celtismo para decisivo partido del próximo sábado que puede llevar a su equipo al fútbol profesional

Después del empate en el partido de ida en El Toralín, el Celta Fortuna está a un paso de poder lograr el hito de ascender a Segunda División. Se lo jugará todo en el duelo de vuelta ante la Ponferradina que le enfrentará el próximo sábado 20 de junio a los leoneses (18.30 horas) en Balaídos. Un escenario que, a juicio de Fredi Álvarez, puede ser determinante. "La clave va a ser llenar Balaídos. Esa será la clave del partido", advertía el entrenador del segundo equipo celeste.

Fredi Álvarez, como sus jugadores y los aficionados celestes, ya piensan en la vuelta después del 0-0 de la ida. Balaídos registró una extraordinaria entrada en la eliminatoria anterior, con más de 7.000 personas en la grada ante el Europa con un ambiente excepcional y un duelo resuelto en la prórroga. Un factor campo del que pretende aprovecharse el segundo equipo del Celta de Vigo el próximo sábado 20 en el choque final que se jugará desde las 18.30 horas.

Fredi Álvarez y la ilusión del celtismo con el filial

"El domingo metimos casi 8.000 personas en Balaídos en una semifinal. Si somos capaces de meter 15 o 20.000, es una auténtica barbaridad. No sé qué filial es capaz de meter esa gente en su estadio", indicaba Fredi Álvarez que seguía: "Es lo que ha conseguido la presidenta, es lo que ha conseguido el club, lo que ha llevado este nuevo proyecto con gente de casa, con gente canterana. El celtismo se involucra y no le podemos sacar la ilusión que tiene. Va a ser positivo para nosotros".

Incluso el apoyo de la afición al Celta Fortuna se hizo patente en el Toralín. "Lo dije antes y lo dije durante toda la semana. Hemos creado una ilusión muy grande en nuestra gente y estamos muy agradecidos de parte de los jugadores y de todo el mundo. Agradecerles este apoyo. Incluso cunado fuimos a Barcelona hemos tenido unas 200 personas. Es lo que se han ganado estos chicos en el terreno de juego, que la gente se ilusione con ellos y la gente nos ayude", afirmó el entrenador del filial celeste.

Fredi Álvarez y el día que hubo 13.000 espectadores para ver al Celta Fortuna

Fredi Álvarez se acordaba de un partido muy especial que hace unas temporadas vivió el Celta Fortuna: "El récord de asistencia para la filial es de 13.000 espectadores con el Deportivo hace tres temporadas y estoy seguro de que lo llenaremos. Esa es la clave, nuestra gente, el apoyo que tendremos. Ya lo hemos tenido aquí y estamos muy agradecidos".

También tuvo palabras para su equipo y la manera de competir de sus futbolistas, el último día en esta ida frente a la Ponferradina. "Aparte de estar enamorado de mi mujer, este año me enamoré de mi equipo", ha dicho Fredi Álvarez que ha agregado: "Me demostró muchísimas veces y en muchísimas fases que es top. Hoy me ha demostrado una madurez impresionante. He visto equipo maduro, capaz de aguantar duelos. Estoy contento por ellos y a ver que depara la próxima semana".