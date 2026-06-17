El filial del Celta y el reto de que a la sexta llegue el ascenso a Segunda

El Celta Fortuna se juega el sábado ante la Ponferradina en Balaídos la posibilidad de meterse en el fútbol profesional por primera vez en su historia

El Celta Fortuna está ante una oportunidad histórica de ascender a Segunda División. Después de empatar ante la Ponferradina en la ida el pasado sábado en El Toralín (0-0), se lo juega todo el sábado que viene en Balaídos (18.30 horas). Un encuentro que está movilizando al celtismo y que entra dentro del sexto intento del club gallego en su historia por colocar a su filial en la segunda categoría del fútbol nacional.

Son cinco las veces que el Celta Fortuna ha disputado los 'play off' o liguillas de ascenso. Los de Fredi Álvarez quieren que a la sexta sea la definitiva. Tras acabar segundos en la fase regular y deshacerse del Europa en la primera eliminatoria, el segundo equipo vigués se lo juega todo en este emparejamiento con un equipo tan experimentado como la Ponferradina.

Segunda ocasión de Fredi Álvarez en los 'play off' de ascenso con el Celta Fortune

Se trata de la segunda ocasión en la que el filial celeste juegue los 'play off' de ascenso con Fredi Álvarez en el banquillo. El actual entrenador del Celta Fortuna también lo fue en la campaña 23/24, cuando fue el Málaga el que terminó con el sueño de los aficionados celtiñas. Ahora quiere desquitarse pese a la evidente dificultad.

Curiosamente en otra de las ocasiones que el Celta Fortuna jugó las eliminatorias finales por ascender a Segunda era Claudio Giráldez el entrenador, ahora máximo técnico del primer equipo que ha logrado dos clasificaciones consecutivas para la Europa League. Fue en la campaña 22/23 cuando jugó por subir aunque finalmente no lo logró.

Los otros entrenadores que protagonizaron esas campañas de acercarse al ascenso jugando un 'play off' fueron Onésimo Sánchez, en la 20/21; Rubén Albés, en la 17-18; y Alejando Menéndez 16/17. También podría considerarse que fue un intento en la campaña 03/04, con con Javier Maté y Rafa Sáez, aunque el hecho de que el Celta de Vigo descendiera de Primera a Segunda privaba de esa opción de ascenso.

Gran ritmo de los aficionados del Celta de Vigo para canjear entradas

Para el partido se espera un gran ambiente, a tenor del ritmo de adquisición de entradas para estar en Balaídos este sábado. Si ya en la ronda anterior se dieron cita más de 7.200 aficionados para el duelo de vuelta contra el Europa y se vivió una gran atmósfera, en esta ocasión se prevé superar en más del doble la cifra.

Este mismo miércoles el Celta de Vigo anunciaba que se habían superado las 15.000 localidades canjeadas por los abonados para ver este Celta Fortune-Ponferradina. Hay que recordar que los abonados pueden asistir al encuentro a través del canje de una entrada y el ritmo de peticiones ha sido altísimo.

El Celta informaba que para acceder al encuentro será imprescindible disponer de una entrada nominativa. Los carnés del Celta, en cualquiera de sus modalidades —Abonado, As Celtas, Fundación o Miudiño—, no serán válidos y no permitirán el acceso al estadio. Los aficionados con carné celtista de la temporada 25/26, deberán obtener una entrada gratuita para acceder al estadio y hasta completar el aforo disponible.