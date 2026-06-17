Sergio Barcia, una opción para la defensa del Celta de Vigo que conoce la casa

El central, que partió de la cantera celeste hace tres temporadas, pertenece al Legia de Varsovia con el que tiene un año más de contrato y Claudio Giráldez lo tuvo a sus órdenes

El puesto de central es uno de los que el Celta de Vigo reforzará en este mercado de verano, más allá de lo que pueda suceder con Marcos Alonso. La dirección deportiva trabaja en diferentes frentes y un nombre que maneja es el de Sergio Barcia, un canterano celeste que pertenece al Legia de Varsovia.

La alternativa de Sergio Barcia es una opción que no supondría un gran costo, aunque todavía no ha habido contactos directos del Celta de Vigo para hacerse con el jugador, según señala El Faro de Vigo. El jugador conoce a la perfección al club gallego, de cuya cantera salió hace tres temporadas y también estuvo a las órdenes de Claudio Giráldez.

Sergio Barcia tiene un año más de contrato con el Legia de Varsovia

Sergio Barcia, de 25 años y 1,84 metros, pertenece al Legia de Varsovia con el que tiene un año más de contrato. El defensa jugó la pasada temporada cedido en la UD Las Palmas, donde dejó unas más que interesantes prestaciones. Los canarios tienen una opción de compra por el futbolista de 1,5 millones de euros que no van a ejercer.

En esas cantidades podría fijarse una hipotética compra por Sergio Barcia que vería con buenos ojos regresar al equipo del que partió hace tres temporadas. Tras pasar por el Mirandés y el Legia de Varsovia, el jugador vigués fue cedido el pasado curso a Las Palmas. Con los insulares ha disputado 34 partidos, demostrando una interesante regularidad.

Claudio Giráldez tuvo a sus órdenes de Sergio Barcia en las categorías inferiores del Celta de Vigo y sabe de las cualidades de un central que ha elevado notablemente su nivel esta campaña. Un futbolista de la casa que no tendría problemas de acoplamiento, aunque no se trata de la única alternativa para la zona y el club celeste aún no ha movido ficha por él.

Las opciones de Zaid Romero y Mika Mármol para la defensa del Celta de Vigo

Hace días salían a escena las opciones de otros centrales que interesan al Celta de Vigo para reforzar al equipo. Son los casos de Zaid Romero y Mika Mármol. Dos futbolistas más experimentados que han sido relacionados con el club gallego, que también está pendiente de la decisión de Marcos Alonso.

Uno de ellos es Mika Mármol, quien curiosamente esta temporada ha coincidido con Sergio Barcia en Las Palmas. El catalán acaba contrato este próximo 30 de junio y es un futbolista muy apetecible para muchos equipos por esta condición. Se trata de un jugador al que el Celta de Vigo lleva tiempo siguiendo y que también tiene como pretendientes a clubes como el Spartak de Moscú y el Olympiacos.

En el caso de Zaid Romero, el futbolista conoce la competición española por el medio curso que ha estado cedido en el Getafe. A las órdenes de José Bordalás ha ofrecido un rendimiento más que notable este central que pertenece al Brujas. Con los belgas tiene aún dos años más de contrato aunque podría cambiar de aires este verano.