El Celta de Vigo se enfrentará al Sporting de Gijón en pretemporada

Se barajan distintas fechas aún todavía no hay día concreto para este duelo que podría celebrarse en el primer tramo de la preparación veraniega en el campo de A Lomba, en Villagarcía de Arosa

Todavía no se conocen demasiados detalles de la pretemporada del Celta de Vigo, que arrancará el próximo 6 de julio. Sí ha trascendido que el equipo vigués disputará un encuentro amistoso contra el Sporting de Gijón, aún sin fecha ni horario. El escenario podría ser el campo de A Lomba, en Villagarcía de Arosa. Sería dentro del primer tramo de la preparación veraniega.

El anuncio del amistoso aún no se ha producido, aunque medios asturianos como El Comercio y la Nueva España, dan por hecho el amistoso que enfrentará al Celta de Vigo con el Sporting de Gijón. Dos equipos históricos, aunque ahora en categorías diferentes, que medirán sus fuerzas para ir calibrando sus respectivas temporadas.

El Sporting de Gijón realizará su 'stage' en Galicia y de ahí el amistoso con el Celta de Vigo

El Sporting de Gijón realizará su 'stage' de pretemporada en Galicia, de ahí la celebración de ese amistoso. Aunque no es oficial se baraja la fecha del 25 de julio. En cualquier caso no está cerrado el día, entre otras cuestiones porque el estadio de A Lomba presenta algunos problemas de césped que requieren unas obras. Queda por resolver ese asunto para darle oficialidad y fecha al encuentro.

Hay que recordar que el Celta de Vigo iniciará la pretemporada el 6 de julio. Concretamente las dos primeras jornadas estarán dedicadas a los reconocimientos médicos habituales en estos casos, que los futbolistas irán pasando en grupos. Ya para el miércoles 8 de julio está previsto que arranque el trabajo a las órdenes de Claudio Giráldez.

Gran parte de la pretemporada en Afouteza para el Celta de Vigo

La idea es que la pretemporada diseñada por el Celta de Vigo sea similar a la de la pasada campaña. La mayor parte de este trabajo se realizará en casa, en Afouteza. Un decisión que le hará jugar al Celta de Vigo sus primeros amistosos ante rivales cercanos, una idea en la que podría enmarcarse el amistoso contra el Sporting de Gijón.

Otro de los detalles que ofrece la pretemporada del Celta es que nuevamente se pretende que la exigencia de los rivales vaya en aumento con el paso de las semanas. Además, el equipo gallego podría realizar una pequeña gira por el extranjero donde podría elevar el nivel de los equipos a los que se enfrente.

Vacaciones para los jugadores, trabajo para la dirección deportiva del Celta

En todo caso en próximas fechas se irán conociendo los detalles de la pretemporada del equipo que adiestra Claudio Giráldez. Todo con vistas a un nuevo curso exigente, donde el Celta de Vigo nuevamente tendrá que simultanear tres competiciones. LALIGA, la Copa del Rey y la Europa League esperan al equipo celeste que en estas fechas aprovecha sus vacaciones para recargar pilas.

No así la dirección deportiva del Celta de Vigo que trabaja en la configuración de la plantilla. Se mueve en varios frentes aunque hasta el momento son dos las oficialidades realizadas. Pronto se despejó la incógnita de Iago Aspas, que seguirá una campaña más sobre los terrenos de juego antes de unirse a las estructuras del club, como también pronto se anunció el fichaje de Aleix Febas, que llega a Balaídos con la carta de libertad tras acabar su contrato con el Elche.