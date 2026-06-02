El Celta de Vigo sigue esperando a Marcos Alonso

El madrileño acaba contrato el 30 de junio y tiene una oferta de renovación sobre la mesa; desde la entidad celeste se muestran optimista para que pueda seguir en Balaídos

El futuro de Marcos Alonso es una de las cuestiones que el Celta de Vigo tiene sobre la mesa. El jugador acaba contrato el próximo 30 de junio y dispone de una oferta de renovación con la entidad celeste que está dispuesta a esperar a un jugador de su nivel y jerarquía.

Así lo ha explicado este martes Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, que se ha referido a Marcos Alonso. "Seguimos esperándolo. Creo que él se lo merece, su rendimiento dentro del club merece que nosotros le esperemos", ha explicado durante la rueda de prensa de presentación de Aleix Febas como nuevo jugador celtiña.

En ese sentido Garcés ha lanzado un mensaje de optimismo para que Marcos Alonso, uno de los jugadores más utilizado esta temporada por Claudio Giráldez, puede seguir vistiendo la elástica celeste la próxima campaña. "Él está considerándolo y me mantengo optimista, lo mismo que he dicho durante todo el año", ha dicho.

Las pistas que Marcos Alonso dejaba hace unas semanas sobre su futuro

Aunque no se ha pronunciado públicamente, Marcos Alonso dejaba hace algunas semanas un mensaje en redes sociales, una vez acabada la temporada, en la que hablaba de lo feliz que se sentía en el equipo de Balaídos. "Un orgullo muy grande formar parte de este grupo y estar haciendo historia celeste. Gracias a todos por vuestro apoyo durante toda la temporada y en especial a mis compañeros y cuerpo técnico porque hemos sido un EQUIPO con todas las letras. Enhorabuena a todos y ahora a descansar y cargar baterías!", escribía el veterano jugador.

Ahora queda por ver si Marcos Alonso termina renovando por el Celta de Vigo. El del madrileño es una de los asuntos que debe resolverse de los jugadores que acaban contrato. El otro, con muchas menos opciones de continuar, es Óscar Mingueza, dado que la competencia por hacerse con sus servicios es alta.

Marcos Garcés dice que la idea del Celta de Vigo es mantener el bloque

En otro orden, Garcés ha hablado de manera más genérica de algunas líneas maestras de la planificación del Celta de Vigo para la temporada 26/27. "Nuestra intención es conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado", ha asegurado el director deportivo del Celta de Vigo.

En ese sentido, Garcés también ha explicado algunos detalles del Celta de Vigo, atento al mercado de jugadores. "Tenemos un grupo de scouts que son muy activos en el mercado, que están siempre atentos a este tipo de oportunidades. Nuestra intención es anticiparnos todo lo que podamos, tener un porcentaje planificado", ha dicho.

Lo que no ha sabido precisar el director deportivo es el número de fichajes que realizará el Celta de Vigo. "Es una pregunta difícil. A pesar de que no tenemos acercamientos oficiales por alguno de nuestros jugadores, no oficialmente nos hacen muchos sondeos", ha dicho al ser preguntado por el asunto.

Además, Garcés ha tenido palabras de agradecimiento a Aleix Febas por decisión de elegir al Celta de Vigo: "El hecho de que nos hayas escogido es algo que nos llena de satisfacción. Eres un jugador que nos viene muy bien, tus características se ajustan perfectamente al modelo de juego de Claudio y nos puedes ofrecer cosas que no teníamos. Esa facilidad tuya girarse, para romper líneas en conducción nos va a venir muy bien".