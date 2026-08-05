Celta de Vigo y Espanyol negocian por el fichaje de Unai Núñez

Según ha apuntado el periodista Matteo Moretto, pericos y celestes estarían en conversaciones avanzadas para el traspaso del central, con contrato hasta junio de 2029

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez sigue trabajando en este mercado de fichajes de verano para darle salida a los jugadores con los que no cuenta el técnico gallego. El Celta de Vigo, ya lo apuntó días atrás la presidente Marian Mouriño, necesita vender para ajustar las cuentas y también poder afrontar nuevas llegadas. Uno de esos jugadores que podría dejar la disciplina del Celta de Vigo en los próximos días es Unai Núñez.

Unai Núñez estuvo cedido la pasada campaña y pasó medio curso en el Verona de la Serie A y la segunda mitad en el Valencia de Corberán. Entre ambos conjuntos disputó un total de 30 encuentros pero ese buen puñado de partidos no le ha servido para que Claudio Giráldez quiera contar con él en un equipo que jugará competición europea por segundo año consecutivo. Ahora Unai Núñez podría tener nuevamente las horas contadas en el Celta de Vigo tal y como ha apuntado el periodista Matteo Moretto.

Unai Núñez, en la puerta de salida del Celta de Vigo para llegar al Espanyol

Según ha informado el periodista citado anteriormente, el Espanyol de Manolo González en el banquillo y Monchi en la dirección deportiva, estarían negociando la llegada desde el Celta de Vigo Unai Núñez. Estas negociaciones estarían avanzadas y posibilitarían la salida de un jugador que en los tres amistosos que ha disputado el Celta de Vigo hasta el momento no ha contado con minutos.

El acuerdo entre Espanyol y Celta de Vigo por Unai Núñez

En TQHT (Tenías Que Haber Tirado), perfil que ofrece información del Celta de Vigo, van más allá y apuntan a que Unai Núñez, que tiene contrato hasta junio de 2029 con el cuadro celeste, llegaría al Espanyol en calidad de cedido. Además los pericos contarían con una opción de compra de tres millones de euros que pasaría a ser obligatoria en el caso de que los pericos se clasifiquen para entrar en competición europea. En lo que respecta al salario, el Espanyol pagaría el 55 por ciento del salario del central.

Unai Núñez, formado en la cantera del Athletic Club antes de llegar al Celta de Vigo

Unai Núñez llegó al Celta de Vigo en el verano de 2022 después de que los gallegos le pagasen al Athletic Club en torno a siete millones de euros. Después de dos campañas en Balaídos en las que Unai Núñez disputó cerca de 70 encuentros de Liga, regresó en calidad de cedido a San Mamés para apenas disputar 10 partidos ligueros. Su último partido con el Celta de Vigo fue en 2024 ya que el pasado curso estuvo cedido entre la Serie A y el Valencia.

Unai Núñez no cuenta para el Celta de Vigo

El Celta de Vigo ya está en Italia para los dos amistosos que tiene de pretemporada ante equipos de la Serie A como son el Sassuolo (este miércoles a partir de las 20:00 horas) y el Nápolés (sábado 8 de agosto a las 20:00). En estos duelos no estará salvo sorpresa Unai Núñez.

Sobre los jugadores que se ha llevado Claudio Giráldez a Italia habló este mismo miércoles el director deportivo Marco Garcés: "No viene la plantilla completa, lo que me transmite Claudio es que está buscando esa preparación y traer a los que siente listos para jugar la primera jornada".