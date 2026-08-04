La ambición de Abdoulaye Faye: "¿Por qué no podemos pelear por la Liga de Campeones?"

El nuevo futbolista del cuadro vigués desvela que mantuvo una conversación con Claudio Giráldez y uno de sus asistentes que le terminaron de convencer para llegar a Balaídos: "Me gusta el proyecto"

Abdoulaye Faye, que se convertía este lunes en la tercera incorporación oficial del Celta de Vigo para este mercado de verano, se ha referido a su llegada al club vigués y se ha mostrado ambicioso con la meta colectiva que no descarta. "Por qué no clasificarnos para la Champions", ha asegurado el defensa que llega a Balaídos en calidad de cedido procedente del Bayern Leverkusen.

Faye, en palabras a los medios oficiales del Celta de Vigo, ha desvelado una conversación mantenida con Giráldez antes de firmar por el cuadro celeste. "Hablé con Claudio y con uno de sus asistentes y me terminaron de convencer con lo que me contaron. Me gusta el proyecto. Creo que el objetivo debe ser estar en el puesto más alto posible de LaLiga y, por qué no, clasificarnos para la Liga de Campeones", ha indicado.

Abdoulaye Faye, sus primera horas en Vigo y sus cualidades

El defensa senegalés también se ha referido cómo ha sido la primera toma de contacto con la que es su nueva ciudad, "Mis primeras horas en Vigo han sido increíbles", ha indicado Abdoulaye Faye que ha continuado al respecto: "He tenido la oportunidad de visitar la ciudad y me ha gustado mucho. La playa era de las pocas cosas que conocía y estuvo bien".

También ha hablado Faye de algunas de sus cualidades futbolísticas: "Estoy ganando experiencia y he aprendido mucho en todos ellos. Intento traer esa experiencia al Celta. Soy joven, podríamos decir que soy poderoso e intentaré traer algo de poder al equipo, algo de calidad porque sé que hay mucha valentía en el equipo. Es difícil hablar de mi mismo pero diría que humilde y alegre y abierto".

Presentación oficial y viaje a Italia

Abdoulaye Faye, tercera incorporación del Celta de Vigo este verano tras las de Aleix Febas y Javi Galán, será presentado este mismo martes ante los medios de comunicación. Una puesta en escena que llegará antes de que viaje con el equipo vigués para la concentración en Italia que se producirá estos días. En tierras italianas el equipo disputará dos amistosos. Primero este miércoles se mide al Saussolo, a partir de las 20.00 horas, mientras que ya para el sábado queda el duelo ante todo un Nápoles, a partir de las 21.00 horas.

Con Faye el Celta de Vigo suma un efectivo para el centro de la zaga, una de las zonas señaladas para potenciar por parte de la dirección deportiva. El futbolista zurdo, internacional sub-21 con su país, llega cedido desde el Bayern Leverkusen, aunque la pasada temporada jugó, también como cedido, en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.

Tras Faye, el siguiente en la lista de refuerzos debe ser Altay Bayindir. El portero turco, perteneciente al Manchester United, también recalará en Vigo como cedido. Cubre otra de las demandas en la planificación del Celta de Vigo que pasaba por reforzar la portería y sumar competencia para Iounet Radu.