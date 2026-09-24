Raphinha revela la conversación con Flick que cambió su futuro: "Yo no estaría aquí"

Raphinha desvela que una conversación con Hansi Flick en 2024 cambió su futuro en el Barcelona, cuando ya pensaba en marcharse. El brasileño explica su reconversión como 'nueve', habla de Lamine Yamal y asegura que el Barça está preparado para ganar cualquier título

Raphinha ha desvelado uno de los momentos que marcaron su trayectoria en el Barcelona. El brasileño reconoce que en 2024 llegó a pensar seriamente en abandonar el conjunto azulgrana, pero una conversación con Hansi Flick durante sus vacaciones terminó cambiando su decisión.

En una entrevista conjunta con Süddeutsche Zeitung, The Guardian y La Gazzetta dello Sport, el capitán azulgrana explica cómo aquel encuentro con el técnico alemán modificó su mentalidad y terminó siendo determinante para que continuara en el Barça.

"Si no hubiera hablado con Flick, ahora ya no estaría aquí"

Raphinha no duda al señalar a Flick como una figura clave en su carrera. "El míster me ha cambiado la vida. Lo diré siempre, por los siglos de los siglos. Es la persona que cambió mi mentalidad. En el club y como persona", asegura. El brasileño recuerda que la situación era muy diferente en el verano de 2024. Tras la Copa América, su intención pasaba por buscar una salida del Barcelona. "Llegó en un momento, en 2024, en el que yo prácticamente había dado por terminada mi etapa en el FC Barcelona. Mi cabeza ya estaba en otra parte, quería marcharme", explica.

Fue entonces cuando Flick intervino. El entrenador le llamó mientras todavía estaba de vacaciones y le pidió que regresara para mantener una conversación antes de tomar una decisión. "Me dijo que sentía que yo todavía iba a ser muy importante para el equipo y que el equipo iba a ser importante para transformarme como jugador", relata Raphinha. Aquellas palabras fueron suficientes para cambiar su postura.

"Si no hubiera tenido aquella conversación con Flick y él no me hubiera convencido en cuestión de minutos de que contaba conmigo y confiaba en mí, ahora ya no estaría aquí", reconoce. Para el brasileño, la clave no estuvo en recibir una explicación detallada, sino en sentir la confianza del entrenador. "Cuando un entrenador te transmite confianza, bastan pocas palabras. Y enseguida sentí que confiaba plenamente en mí", apunta.

De extremo a 'nueve': una transformación progresiva

Una de las grandes novedades en el juego de Raphinha durante las últimas temporadas ha sido su evolución hacia posiciones más centradas. El brasileño explica que su transformación en delantero no fue una decisión repentina, sino el resultado de un proceso que se fue desarrollando poco a poco. "Fue más bien un proceso gradual, una adaptación que se ha desarrollado durante los dos últimos años y que hizo que, poco a poco, me fuera desplazando hacia dentro y jugara más centrado", explica. Ese movimiento terminó acercándole cada vez más al área rival. Y la nueva posición parece convencerle. "¡Me gusta, porque está funcionando de maravilla!", reconoce.

Raphinha sitúa el origen de la prueba en un amistoso disputado en Basilea. Después, antes del encuentro contra el Elche, Flick volvió a preguntarle por su comodidad en esa posición. "Me preguntó si me sentía cómodo ahí y le dije que sí", cuenta. Desde entonces, el brasileño se ha convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo azulgrana y también ha asumido un papel de mayor responsabilidad dentro del vestuario con el brazalete de capitán.

Raphinha se siente como un "hermano mayor" de Lamine

Otro de los nombres propios de la entrevista es Lamine Yamal. Raphinha mantiene una relación especialmente cercana con el joven talento azulgrana y explica que ejerce con él una especie de papel de hermano mayor.

Sobre el Balón de Oro, el brasileño lo tiene claro: considera al internacional español el principal candidato. "Sin ninguna duda", responde cuando es preguntado por Lamine como favorito al galardón. Raphinha considera que el premio debe reconocer tanto el rendimiento individual como los títulos colectivos y destaca precisamente esos dos aspectos en el caso del joven azulgrana. "Debe ganarlo quien destaca individualmente y consigue títulos colectivos. Su magia y su carisma son, para mí, los principales argumentos para ganar el premio", señala.

También pone en valor sus números y los títulos conseguidos con el Barcelona y la selección española. "Lamine tiene unas cifras espectaculares. No solo esta temporada: ya las tuvo la anterior, y ahora ha vuelto a empezar de forma extraordinaria", explica. La ausencia de Raphinha y Pedri entre los candidatos no cambia su postura. "Ya no hablo de eso. Solo diré esto: que ganara Lamine sería para mí un consuelo, una satisfacción", afirma.

"Tenemos todo lo necesario para ganar cualquier título"

El brasileño también mira hacia uno de los grandes objetivos del Barcelona: la Champions League. Raphinha recuerda todavía la eliminación ante el Inter de Milán en 2025 y considera que aquel golpe dejó una enseñanza importante para el actual proyecto. "Quien estuvo en el campo sabe cuánto dolió la eliminación de 2025 contra el Inter de Milán. Teníamos un pie en la final", recuerda.

El futbolista considera que aquel Barça todavía necesitaba madurez para gestionar determinados momentos de los partidos. "Tenía un equipo bastante joven al que le faltaba un poco de madurez para saber gestionar los partidos", explica. Ahora, sin embargo, percibe al grupo más preparado. "Ahora nos sentimos mejor preparados. Tenemos todo lo necesario para ganar cualquier título", sentencia Raphinha.

Una confianza que nace, en buena parte, de la evolución que él mismo ha experimentado desde aquel verano de 2024 en el que llegó a pensar que su etapa en Barcelona había terminado. Dos años después, su historia con Flick ha dado un giro completo.