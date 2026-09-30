Álvaro Djaló, jugador del Athletic Club, se reencuentra con el gol

El delantero, que jugó 11 minutos con Guinea - Bisáu en el duelo de la Copa Africana de Naciones, marcó enel 95 el tercero de los tres goles de su país

El Athletic Club no pierde de vista en este parón de selecciones a sus cinco internacionales: Unai Simón, Laporte, Nico Williams, Álex Padilla y Álvaro Djaló. Los tres primeros con España, Padilla con México y Djaló con Guinea - Bisáu. Precisamente este último fue uno de los protagonistas en el duelo de su selección ante Nigeria. El delantero, que decidió este verano quedarse en el Athletic Club, marcó el definitivo 3-0 de los guineanos en el 95 después de una gran jugada en la que aguantó a la perfección la pelota en el área para terminar cruzando un disparo con su pierna derecha.

Álvaro Djaló vuelve a marcar y el Athletic Club espera su mejor versión

Álvaro Djaló dejó el Athletic Club en este parón de selecciones después de apenas contar con nueve minutos en los siete primeros partidos de la temporada con los de Edin Terzic. Esos nueve minutos los disputó Álvaro Djaló frente al Barcelona y el de Guinea - Bisáu no ha vuelto a contar con minutos hasta el momento.

Álvaro Djaló no marcaba un gol desde el pasado 8 de abril cuando lo hizo con Al-Gharafa en Catar. Eso en lo que respecta a encuentros oficiales porque Álvaro Djaló si vio portería en pretemporada con el Athletic Club y fue por partida doble ante el Leioa al comienzo de la pretemporada.

La complicada situación de Álvaro Djaló, tanto en el Athletic Club como en su país

Desde ese encuentro de pretemporada, Álvaro Djaló, tal y como hemos apuntado anteriormente, apenas ha contado con oportunidades. En los encuentros para la Copa Africana de Naciones, el delantero del Athletic Club tampoco ha sido muy importante ya que entre ambos choques apenas ha sumado un total de media hora.

El encuentro de este pasado martes ante Nigeria en el que marcó Djaló, es el último del parón de selecciones para el jugador del Athletic por lo que volverá más pronto que tarde a los entrenamientos de Edin Terzic.

Djaló en el único encuentro de Liga en el que ha participado este curso con el Athletic Club

El delantero no tendrá sencillo ganar más minutos en el Athletic Club, más aún cuando los vascos esta temporada no juegan competición europea y por lo tanto, Terzic no tiene necesidad de introducir tantas rotaciones en una delantera en la que ya están Guruzeta, Berenguer o tanto Nico Williams como su hermano Iñaki.

El resto de internacionales del Athletic Club

En lo que respecta al resto de internacionales del Athletic Club, Unai Simón volvió a ser titular ante Croacia en el segundo duelo de la Selección española. Laporte fue suplente y no participó con la Roja y Nico Williams salió a falta de 22 minutos y marcó el cuarto gol de España ante los croatas en el Sánchez Pizjuán. Por otro lado Álex Padilla no ha contado aún con minutos en México y tendrá una última oportunidad con Rafa Márquez el próximo 4 de octubre a las 4 de la madrugada (hora peninsular española) ante Estados Unidos.