Javier Aguirre acierta en el Valencia: ni Alaba ni Smalling, hay otros 'fichajes' más urgentes

El nuevo técnico che comparte la opinión de Braulio Vázquez, director deportivo, de que la gran carencia está en el eje de la zaga, pero como no hay nada que convenza en el mercado de jugadores libres, acierta al poner el foco en los mimbres que tiene

No será hasta el próximo 11 de octubre, en El Sardinero, cuando el Valencia retome LaLiga para buscar su segunda victoria en ocho jornadas y comenzar a sacar la cabeza de un vagón de cola que ya se llevó por delante a Carlos Corberán. Hasta entonces, Javier Aguirre tiene tiempo para seguir trabajando -este jueves se cumple una semana de su aterrizaje- y tratar de cambiarle la cara a un equipo que mejoró en el breve periodo de interinidad de Óscar Sánchez.

Con su experiencia en batallas de este tipo, el veterano entrenador mexicano tratará de pulsar las teclas oportunas para limpiar la mente y levantar la moral del grupo, algo casi tan importante en estos momentos para elevar su rendimiento como los necesarios cambios a nivel táctico. Milagros no traerá en la maleta. Y tampoco Braulio Vázquez le va a poder poner a su disposición, de momento, nuevas armas para esta guerra. Pero el 'Vasco' sabe dónde están sus 'fichajes' más urgentes: en el vestuario de Mestalla.

Tras la lesión de Umar Sadiq ha estado sobre la mesa la posibilidad de incorporar a un delantero de manera inmediata, surgiendo la opción, ya tanteada en verano, de Joselu Mato. Pero en el análisis pormenorizado de la plantilla, el nuevo director deportivo che, en consonancia con el propio Aguirre, detectó que la principal carencia, tanto cuantitativa como cualitativa, está en el eje de la zaga. Por ello, ha rastreado el mercado de jugadores libres y ha tanteado diversas alternativas, aunque ninguna de ellas le han convencido, principalmente por las dudas físicas, amén de que las posibilidades económicas son exiguas.

Descartados Smalling y Alaba, habrá que esperar a enero

Primero salió a la palestra el nombre del inglés Chris Smalling, sin equipo desde que el pasado mes de julio abandonase el Al Fayha saudí. Pero el ex internacional inglés de 36 años está muy cerca del Oporto. También ha sondeado al ex madridista David Alaba, como ha desvelado el diario As, si bien el austriaco, de 34 años, ha firmado finalmente por el Udinese italiano.

"Cariño" para recuperar a Tárrega, Diakhaby y Copete

No vendrá nadie hasta enero. Y hasta entonces, Javier Aguirre quiere dar "un poco de cariño individual" a sus futbolistas. Esos son sus refuerzos. De ellos debe sacar obtener el nivel que se le presupone y que no están dando. También en una defensa donde solo cuenta con Justin de Haas como central especifico.

Para la visita al Racing de Santander ya debe estar recuperado César Tárrega, mientras que con Mouctar Diakhaby no se quieren correr riesgo, aunque ya se entrena con el grupo con buenas sensaciones. Y luego está el caso de José Copete, al que Aguirre conoce de su paso por el Mallorca (como a Maffeo), y al que se espera también de vuelta tras el parón.

La recuperación del defensor andaluz, operado hasta por dos veces del menisco de su rodilla izquierda los pasados meses de marzo y abril, se está alargando más de lo esperado. Pero el ex seleccionador mexicano ya desveló en su presentación que le dio un abrazo al reencontrarse con él y le deseó mucha suerte. "Estaré muy pendiente de su evolución", afirmó.

No le queda otra. Son sus fichajes, los que deben contribuir al necesario reame defensivo del Valencia. Porque las batallas en la zona baja comienzan a ganarse desde la solidez atrás. Y de eso entiende bastante el 'Vasco'.