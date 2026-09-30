El Valencia eleva sus miras con el Nou Mestalla: "Sería fantástico"

Javier Solís, director general del cuadro che, estuvo este miércoles en una visita organizada por el club al feudo que susituirá al mítico Mestalla. "Las obras avanzan según el calendario previsto. Habéis podido comprobar que no hay problemas", afirmó el dirigente del club

El Nou Mestalla sigue avanzando de cara a que sea el estadio del Valencia la próxima temporada y de ese modo, deje atrás al mítico Mestalla. Pero en el Valencia, a pesar de que la ilusión por el Nou Mestalla es real, la situación deportiva de un equipo que está en puestos de descenso en LaLiga EA Sports y que además estrenará entrenador en la vuelta del parón de selecciones, no hace que la confianza en que se cumplan los plazos con el nuevo estadio.

A pesar de esta desconfianza, este miércoles, en una visita organizada para los medios de comunicación, el director deportivo del Valencia, Javier Solís, explicó la situación de las obras y dejó claro que la ilusión del club es que la inauguración del Nou Mestalla sea por todo lo alto.

El Nou Mestalla, con un estreno en Europa

Javier Solís explicó que la inauguración sería ideal si esta fuese en competición europea. Además el director general se remitió a las palabras de Javier Aguirre en su presentación: "Sería una inauguración fantástica para el estadio poder hacerlo en Europa. Hay más de 90 puntos por delante como dijo el otro día Aguirre. Hay tiempo para revertir la situación".

Otro de los momentos que tienen marcado en el Valencia con el Nou Mestalla es el Mundial 2030. Solís transmitió las conversaciones con la RFEF: "Las conversaciones con la Federación y las instituciones son permanentes y constantes. Los inputs que recibimos nos dicen que Mestalla será clave para el 2030. Soy muy optimista".

Un Nou Mestalla polivalente para hacer negocios en el Valencia

El Valencia no quiere quedarse atrás de los estadios multidisciplinares que no solo albergan partidos de fútbol y Javier Solís explicó cómo funcionará la sala de prensa del Nou Mestalla: "La idea es que sea un estadio para los 365 días. La sala de prensa será un auditorio para diferentes eventos. Nuestro bussines plan no está basado en conciertos. En verano habrá conciertos importantes y de peso que serán importantes para la ciudad".

El director general del Valencia también dio la última hora sobre el estado de las obras del Nou Mestalla: "Estamos contentos y satisfechos. Las obras avanzan según el calendario previsto. Habéis podido comprobar que no hay problemas".

Además, Javier Solís aclaró los precios que tendrán los abonos e hizo una comparativa con los actuales en Mestalla: "Estamos haciendo la transición a un estado mejor y más moderno, pero el abono más barato va a ser más barato que el del actual Mestalla y el más caro de este estadio, va a ser más barato que el del actual. Creo que los precios no van a ser una carga muy gravosa para los abonados. Sabíamos que había cierto debate sobre el precio y los publicaremos la semana que viene". Por último informó sobre la ampliación del aforo de la grada de animación: "Vamos a ampliar de 1800 a 2200. Si los sitúas en un lugar central tapan la visibilidad de los aficionados de las esquinas porque ven el fútbol de pie.. Crecemos en cantidad, pero la ubicación es la que hay".