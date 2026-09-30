El 'efecto Aguirre' en el Valencia, visto desde México: "Dependerá de si la plantilla está dispuesta a jugar con el cuchillo entre los dientes"

ESTADIO Deportivo habla con expertos del fútbol mexicano que han venido siguiendo la última etapa del 'Vasco' en el 'Tri'; hay confianza en que sacará al Valencia de la zona baja por carácter y fútbol, aunque muchos pensaban que no volvería a entrenar en LaLiga tras salir de la selección

Javier Aguirre vuelve a la primera línea de batalla de LaLiga. El 'Vasco' ha cogido las riendas de un Valencia sumido en los puestos de descenso en este comienzo de temporada con la convicción de sacarlo de la zona peligrosa y llevar a una más tranquila, como hizo hace un par de temporadas con el Mallorca en una situación similar.

Tras dirigir a la selección de México por tercera vez en su carrera en estos dos últimos años, siendo el encargado de llevar a su país hasta los octavos de final en una de las mejores participaciones de su historia, quedándose a las puertas de igualar los cuartos de final de 1970 y 1986. Además, su experiencia y veteranía al frente del 'Tri' ha servido también como ayuda para Rafa Márquez, quien ha trabajado mano a mano con Aguirre este último ciclo y ahora nuevo seleccionador mexicano.

Ahora, en Valencia ha vuelto a asumir un trabajo más intenso, de día a día y en el que los resultados deben empezar a verse desde el minuto uno. Por todo ello, en ESTADIO Deportivo hemos querido pulsar la sensaciones con que se ha vivido este nuevo proyecto de Javier Aguirre en México, que a buen seguro será muy seguido desde su país con ilusión.

"Desde que se comenzó a manejar el nombre de Aguirre para el Valencia ya generó expectativa aquí. Lo más seguro es que se le dé seguimiento y cobertura mediática semana a semana con los corresponsales que cada cadena mexicana tiene en Europa", cuenta a ED el periodista de ESPN Jesús Bernal.

México se alegra del éxito de Aguirre

No solo seguirán las andanzas del 'Vasco' en el Valencia, sino que además lo apoyarán desde la distancia para que todo le vaya bien y tenga éxito, pues como bien defiende otro compañero, Julio Saucedo, de la TV Azteca.

"Nos hace muchísima ilusión ver a Javier de regreso en la Liga y también nos hace cuestionarnos muchas cosas porque pasan y pasan los años y sigue siendo Aguirre quien nos representa en el fútbol europeo. Y sigue siendo Aguirre quien viene a salvar al equipo mexicano cuando está en verdaderos apuros, lo hizo en el 2002 en aquel Mundial de Corea y Japón, también lo hizo en el 2010 en aquel Mundial en Sudáfrica y lo ha vuelto a hacer ahora en 2026", recuerda el periodista mexicano.

Por todo ello, el sentir general en México es de que Javier Aguirre está más que preparado revertir la situación de este Valencia sin pasar apuros. "Claro que hay confianza en que Javier Aguirre salve al Valencia, acá consideramos que esa es su especialidad, mantener equipos en Primera división", confía Jesús Bernal, recordando su currículum en la liga española.

Su vuelta a España, una sorpresa para muchos

A sus 67 años y tras cerrar su tercera etapa en México, pocos esperaban en su país que volviera a una liga de primerísimo nivel y de hecho pensaban que podía ser el broche de oro a una larga trayectoria en los banquillos.

"Creíamos que era el final una vez que regresa a México, que toma el proceso que estaba ya muy complicado y lo hace junto con Rafa Márquez cediéndole la batuta una vez concluido el Mundial. Creíamos que era lo último para Javier Aguirre, dar lo mejor con México, darle herramientas a Rafa Márquez para que después se quedara al frente y nos ha sorprendido con su ida al Valencia. Entonces creo que puede tener la destreza, tiene el talento, tiene el conocimiento de la liga, son ya 15 años experiencia en el tema. Ahora va con el Valencia que está de los últimos en la liga, pero de los seis equipos que ha dirigido Javier, ha salvado a cuatro", explica Julio Saucedo.

Qué Valencia se puede esperar con Javier Aguirre

Una de las grandes incógnitas que se plantean ahora es qué Valencia veremos a partir de la llegada de Javier Aguirre al banquillo. "Conoce la Liga, conoce lo que es estar en esa zona, se las sabe todas y para un técnico que ya es mayor de edad pues, venir de haber hecho un buen Mundial ahora con México, le hace refrescar bastantes ideas. Yo considero que lo va a hacer muy bien, que al menos va a poder sacar a Valencia de la zona peligrosa, creo que ha sido una decisión acertada para Valencia y para nosotros, como lo hemos visto recientemente, creemos que va a ser un gran cierre de carrera. La verdad que no lo vemos alargando mucho su proceso, pero sí creemos que va a ser un buen cierre", vaticina el periodista de TV Azteca.

Por su parte, Jesús Bernal, resalta que el éxito de Aguirre en Valencia dependerá de si es capaz o no de insuflar a la plantilla de su carácter. "Depende mucho de que el plantel esté dispuesto a jugar con el cuchillo entre los dientes, como a él le gusta. Que haya líderes con carácter dentro del vestidor y un par de talentosos que puedan resolver un partido", apunta el periodista de ESPN.

Ambos coinciden en que haber hecho un buen Mundial es clave para esta oportunidad y para que Aguirre sea capaz de cambiar la situación del Valencia. "Viene fresco con lo que recientemente pasó en la Copa del Mundo, viene fresco en conocimientos, viene fresco en la actividad como entrenador, viene fresco en ideas, y viene en buen momento. A México lo ha hecho jugar bien, lo ha hecho competir", dice Saucedo, que además destaca un factor muy importante en una situación tan delicada como la del Valencia, el sentido del humor en un vestuario tenso.

"Sabe lo que es estar abajo, sabe lo que es jugar en el fuego y yo creo que hay también algo muy importante porque creo que es ideal para el Valencia. Ya ha visto como son sus conferencias de prensa, lo que se habló a nivel nacional allá en España, esos chascarrillos, esas bromas, esas maneras relajadas de llevar las conferencias de prensa, de darte una imagen viral como la que hizo ante Inglaterra con Gordon, incluso habló de eso en la conferencia de prensa. Es un técnico que además cae bien y esto le va a ayudar mucho al estado de ánimo del Valencia porque cuando estás en zona de descenso lo que más quema, lo que más impera es un no buen estado de ánimo, hay mucho estrés, mucha tensión... Cuando tienes un técnico y lo consume la tensión se vuelve un caos y Aguirre es un maestro de esto. Además es simpático, sus chistes caen bien, sus bromas hacen reír y por más que Valencia puede estar quemándose en el fuego, esa manera de ser de Javier va a hacer que no sea tan pesado el camino", zanja.