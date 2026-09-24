Javier Aguirre se pone manos a la obra con el Valencia: "¿Último baile? Lo que diga Silvia, que es la que manda"

El entrenador mexicano ha aterrizado este jueves en la capital del Turia y ya ha dirigido su primera sesión al frente de su nuevo equipo, confiando en hacer "un fortín" de Mestalla para darle la vuelta a la actual situación

Javier Aguirre ya está en Valencia, después de que este pasado miércoles el club che anunciara oficialmente el acuerdo alcanzado con el mexicano, que se incorpora hasta el final de la presente temporada. Además, la entidad "dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional", como explicó el club en su comunicado, sin aclarar que esa campaña más opcional va a ligada a la clasificación del equipo, al menos, para la Europa League.

A sus 67 años, y tras dirigir a la selección de México en el último Mundial, el 'Vasco' regresa ilusionado a España, donde ya dirigió a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Una experiencia que ha sido clave para que Braulio Vázquez apuesta por él, aunque su candidato número uno era Ernesto Valverde, que rechazó la propuesta.

La broma con alusión a su esposa

Nada más aterrizar en el aeropuerto de Manises, el nuevo técnico valencianista acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para dirigir su primera sesión de trabajo con la plantilla, que podría ser reforzada con un jugador libre, manejando el nombre de Chris Smalling para el eje de la defensa. Pero antes de ello, dejó muestras de su buen talante al ser cuestionado sobre si esta aventura sería "su último baile" en los banquillos: "Lo que diga Silvia, que es la que manda. Llego con ganas, arrugas y muchas ganas de volver a la liga española", afirmó en alusión a su esposa.

"He elegido al Valencia por su historia"

Ya en el plano deportivo, por su parte, Aguirre admitió que le queda "mucho trabajo" por delante para sacar al Valencia de su actual situación (es penúltimo en LaLiga con solo una victoria en siete jornada), aunque insistió en que "queda mucha Liga" y se mostró optimista, como no podía ser de otro modo, destacando que su nuevo equipo ha merecido más en algunos encuentros.

"Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar. He elegido al Valencia por su historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre que vine a jugar a Valencia era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, que cueste mucho al rival sacar algo de aquí. No tiene equipo para estar sufriendo, pero las circunstancias son las que son. Hay mucho nivel individual e intentaremos sacar el mejor provecho de los jugadores", explicó, revelando además que no ha hablado directamente con Peter Lim, sino con Braulio Vázquez, que ya lo elogió en su presentación.

Los ayudantes de Javier Aguirre

Junto a Javier Aguirre se incorporan también Pol Lorente como preparador físico, cuyo fichaje fue una de las condiciones impuestas por el mexicano, y Toni Amor como segundo entrenador. De hecho, ambos estaban presentes en las instalaciones valencianistas para preparar la sesión antes que el propio entrenador azteca, que llegó con algo de retraso por los enlaces con los vuelos. No será hasta el próximo lunes, sin embargo, cuando se lleve a cabo la presentación oficial del técnico en Mestalla.