El Valencia hace oficial el fichaje de Javier Aguirre: los detalles de su contrato

El entrenador mexicano llega hasta final de temporada para tratar de salvar al conjunto che, pero en Mestalla se reservan la posibilidad de prolongar su vinculación por una campaña más

Tras aterrizar hace ya más de una semana como nuevo director deportivo del Valencia, previo abono de su cláusula de rescisión a Osasuna, Braulio Vázquez cerró el pasado fin de semana al entrenador que le acompañará en el inicio de su segunda etapa en la capital del Turia, y el mismo no es otro que Javier Aguirre, que finalmente ha adelantado a otros que parecían partir con ventaja en esa carrera.

Tal y como se venido informando, el candidato número uno era Ernesto Valverde, al que el nuevo responsable de la planificación valencianista ya contrató mediada la 12/13 para sustituir a Mauricio Pellegrino en su anterior etapa en Mestalla. Pero el 'Txingurri' declinó la oferta valencianista tras las conversaciones mantenidas entre las partes, argumentando que no quiere volver a entrenar por el momento y por ello ha rechazado también otras importantes propuestas de Europa, tras abandonar el Athletic a la conclusión de la pasada campaña.

Un amplio casting tras el 'no' de Valverde

Tras esa negativa, también dijo 'no' José Luis Mendilibar, destituido recientemente por el Olympiacos, y en el casting se manejaron también, con más o menos fuerza, los nombres de Jagoba Arrasate, Vicente Moreno, Eder Sarabia o Paco López. Pero la vía que se ha impuesto finalmente es la de Javier Aguirre, que dejó la selección de México tras el reciente Mundial y tiene sobrada experiencia en LaLiga al frente de Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Esa veteranía y su capacidad para hacer frente a situaciones complejas han sido claves para que Braulio se haya decidido por el entrenador azteca, de 67 años, con el que alcanzó un principio de acuerdo el pasado viernes. Tras ello, se fueron limando las negociaciones, siendo una de las condiciones exigidas por el mexicano la llegada de Pol Lorente como preparador físico, haciéndose oficial poco después su salida de la selección de México

Hasta final de temporada, con una campaña más opcional

Así, ha sido este martes cuando el Valencia ha anunciado oficialmente el acuerdo con Javier Aguirre para que se convierte en nuevo entrenador del primer equipo. "El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional", explica el club en su comunicado, sin aclarar que esa campaña más opcional va a ligada a la clasificación del equipo, al menos, para la Europa League.

La trayectoria y los logros de Javier Aguirre

"Javier Aguirre (Ciudad de México, 01/12/1958) llega al Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026, en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010. A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia CF ha dirigido a clubes de LALIGA como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, además de experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México", añade la nota emitida por la entidad valenciansta, que también ha puesto de relieve sus éxitos.

"Entre sus principales logros en España se encuentra la clasificación para la UEFA Champions League con el CA Osasuna. A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021)", sentencia sobre el nuevo técnico che, que será presentado ante los medios de comunicación este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla.