Braulio intenta pescar en River Plate: su mano derecha en la dirección deportiva del Valencia

Uno de los primeros nombres en ser relacionado al nuevo equipo de trabajo del director deportivo es el de Domingo Catoira, quien ya trabajó con el gallego y estuvo dos veces en el club che, pero tiene contrato con Pablo Longoria

Braulio Vázquez está dispuesto a cambiar al Valencia Club de Fútbol. El nuevo director deportivo del club che ha llegado a la ciudad del Turia con todo el optimismo del mundo en su capacidad de decisión y con la promesa hacer su propio equipo de trabajo, motivo por el club Kiat Lim, presidente del Valencia, prescindió también de Ron Gourlay y sus colaboradores.

En su presentación, Braulio dejó claro que llega con manda en plaza, pues por ejemplo la contratación de Javier Aguirre es suya, pero que también debe centrarse ahora en conformar su nuevo equipo de trabajo para ir ya adelantando perfiles de cara al mercado de enero.

Y uno de los primeros en ser vinculado a la nueva dirección deportiva del Valencia es Domingo Catoira, quien precisamente ya trabajo con Braulio en Mestalla entre 2010 y 2014, para que sea su secretario técnico y mano derecha en Paterna, tal y como informó Superdeporte. Sin embargo, el hispano-francés se encuentra en estos momentos en River Plate, donde llegó de la mano de Pablo Longoria hace tan solo unos meses, por lo que su salida se antoja complicada, aunque no imposible.

Braulio ha dejado claro su sentido de pertenencia al Valencia y quiere rodearse de personas que también conozcan al club, de ahí que vayan a intentarlo con el ahora responsable del área de scouting y captación de talento del club argentino.

La primera etapa de Catoira en Valencia

La trayectoria de Domingo Catoira y Braulio Vázquez ha estado estrechamente vinculada al Valencia y a otros proyectos del fútbol español. Ambos coincidieron por primera vez en la entidad valencianista en 2010, cuando Braulio, entonces responsable de la dirección deportiva, incorporó a Catoira a su equipo de trabajo.

Durante aquella primera etapa, Catoira formó parte de la estructura de la secretaría técnica del club, participando en las labores de seguimiento y análisis de futbolistas. La colaboración se prolongó hasta 2014, cuando ambos abandonaron el Valencia para incorporarse al Real Valladolid, donde volvieron a trabajar juntos dentro del área deportiva.

La salida de Braulio del Valencia se produjo en noviembre de 2013, tras su destitución como director deportivo. Catoira, sin embargo, permaneció en la entidad hasta junio de 2014, momento en el que inició una nueva etapa profesional junto a él en Valladolid.

Regreso tres años después

La relación de Domingo Catoira con el Valencia no terminó con su primera salida. En marzo de 2017 regresó a la entidad para incorporarse al área de ojeadores, donde continuó desarrollando labores de seguimiento de jugadores y elaboración de informes para la planificación deportiva.

Esta segunda etapa se prolongó hasta enero de 2020, cuando abandonó el club en el marco de una reorganización de la estructura deportiva. Tras su salida de Mestalla, Catoira continuó su carrera en el Espanyol, donde llegó a asumir la dirección deportiva en 2022, y posteriormente regresó al Real Valladolid en 2023 para ocupar el mismo cargo.

Braulio y una posible tercera aventura

El regreso de Braulio Vázquez al Valencia en este mes de septiembre de 2026, tras su etapa al frente de la dirección deportiva de Osasuna, vuelve a poner en primer plano su trayectoria en el club y su relación profesional con Catoira.

La historia compartida entre ambos comenzó en Mestalla, continuó en Valladolid y quedó marcada por diferentes etapas en la dirección deportiva. Ahora, el retorno de Braulio al Valencia añade un nuevo capítulo a una trayectoria que ha estado ligada durante años al fútbol español. Catoira y Braulio comparten una historia profesional que tiene en el Valencia uno de sus principales puntos de encuentro, aunque sus caminos hayan seguido recorridos diferentes en los últimos años. ¿Será la oportunidad para una tercera aventura?