Kempes, leyenda del Valencia: "Vine como jugador de fútbol, no quiero ser oficinista ni nada por el estilo, me encanta ser embajador pero en el Valencia no se podía hablar"

El exfutbolista che ha analizado la situación del club con la el fichaje del 'Vasco' Aguirre, quien espera sepa revertir la situación, aunque ha recordado que él sigue estando "vetado" para acudir a Mestalla

Mario Alberto Kempes, leyenda del Valencia Club de Fútbol y del valencianismo, está estos días por la ciudad del Turia y como es lógico, está siendo objeto de varias entrevistas en la que el 'Matador' no deja indiferente con sus declaraciones, siempre claro sobre la delicada situación institucional del club y también deportiva.

Uno de esos medios ha sido À Punt, donde el argentino ha hablado de la llegada del nuevo entrenador, Javier Aguirre, tras la destitución de Carlos Corberán, esperando que con la firma del 'Vasco' el equipo encuentre la mejoría en el juego y no sufra esta temporada. "No me importaría que se juegue bien o mal, me importa que se gane", admitió el exdelantero.

Y es que Kempes cree que hay plantilla más que de sobra capacitada para revertir la situación, también porque queda mucha Liga por delante. Además, confía en las cualidades de Javier Aguirre para sacar al equipo de la zona baja, como ha demostrado a lo largo de su carrera en otros clubes.

"Eso va a beneficiar que el trabajo diario sea más alegre. Yo no creo que tenga la varita mágica, es un entrenador que ha sabido sacar a varios equipos de problemas como los del Valencia. Pero bueno, vamos a ver si tiene las herramientas como para que lo saque también este", expresó.

También puso en valor la leyenda che la calidad de la plantilla, que hasta el momento ha rendido por debajo de las expectativas. "En esta plantilla hay calidad. Si no, no creo que jugaran con la camiseta del Valencia CF", afirmó, sin embargo, para el argentino el mayor problema que ve en el vestuario es psicológico, ya que cuando los partidos se ponen cuesta arriba, el equipo se hunde y "baja muy rápido los brazos".

Los de arriba también tienen que aplicarse

Para Mario Alberto Kempes, también los dirigentes deben dar ejemplo, y si pueden dejar que el foco esté en el campo, todos saldrán ganando. "La clave es que los que mandan den un pasito al costado. Un pasito al lado y van a quedar de diez y la afición va a estar más contenta", ha reconocido.

Por último, cuestionado por el dueño del club, el singapurense Peter Lim, Kempes ha sido claro en que no volverá a Mestalla.

"Siempre y cuando estén los que están en la cabeza hoy y esté el mismo dueño, se puede decir que estoy vetado. Yo vine como jugador de fútbol, me retiré como jugador de fútbol y no quiero ser oficinista ni nada por el estilo. Me encanta ser embajador. Pero bueno, en el Valencia no se podía hablar", finalizó.

Una guerra abierta entre Lim y Kempes

Mario Alberto Kempes y Peter Lim mantienen un enfrentamiento que se prolonga desde hace años y que tiene su origen en las discrepancias sobre la gestión del Valencia. El que fuera uno de los grandes ídolos de Mestalla se ha convertido en uno de los críticos más visibles del máximo accionista del club, al que ha reclamado públicamente que abandone la entidad.

La ruptura comenzó a hacerse evidente en 2017, cuando Kempes dejó de ser embajador internacional del Valencia. El argentino había cuestionado la situación deportiva del equipo tras una dura derrota ante el Eibar y, poco después, el club prescindió de sus servicios. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre ambas partes.

Sin embargo, el conflicto alcanzó una nueva dimensión en 2019, con la destitución de Marcelino García Toral. Kempes cuestionó la decisión y criticó la influencia de Jorge Mendes en la planificación deportiva del Valencia, señalando directamente a Lim por su forma de dirigir la entidad.

Con el paso de los años, sus reproches se han endurecido. El exfutbolista argentino ha reclamado en reiteradas ocasiones un cambio en la propiedad y ha defendido las reivindicaciones de la afición valencianista, que lleva tiempo mostrando su descontento con la gestión de Meriton Holdings. En agosto de 2024, Kempes volvió a dirigirse públicamente a Lim para pedirle que diera un paso al lado y dejara el club en manos de alguien capaz de devolverle su grandeza.

La disputa entre ambos va mucho más allá de una diferencia de opiniones. Representa el choque entre una leyenda que reivindica la identidad y la historia del valencianismo y un propietario cuya gestión ha sido objeto de críticas por parte de sectores de la afición. Una relación rota que, desde la salida de Kempes como embajador, se ha convertido en uno de los enfrentamientos más reconocibles del entorno del Valencia.