André Almeida rompe su silencio sobre el Valencia y el interés del Barça: "Me dijeron varias cosas que luego no se cumplieron"

André Almeida ha roto su silencio sobre su salida del Valencia y ha hablado sobre una descontenta etapa final. El portugués, ahora en el Racing, asegura estar "muy feliz" y recuerda las promesas que no se cumplieron, además del interés que recibió del Barcelona

André Almeida ha hablado por primera vez con mayor claridad sobre su salida del Valencia CF después de un verano en el que estuvo señalado como una de las posibles salidas de Mestalla. El portugués, ahora en el Racing de Santander, reconoce sentirse "muy feliz" en su nuevo destino y deja entrever que sus últimos años en el conjunto valencianista estuvieron marcados por situaciones que terminaron desgastándole.

El centrocampista portugués ha repasado su etapa en el Valencia en una entrevista concedida a Zero Zero Portugal. Almeida llegó a Mestalla con expectativas y su primer curso fue, según sus propias palabras, el mejor de los tres que pasó en el club. Aquella temporada coincidió con Gennaro Gattuso en el banquillo. El estilo del técnico italiano encajaba con las características del futbolista, que encontró un contexto en el que pudo mostrar su mejor versión. "Jugábamos un estilo de fútbol que se adaptaba bien al mío", explicó Almeida. Después, el escenario cambió.

"Me dijeron varias cosas que luego no se cumplieron"

Almeida fue preguntado por unas declaraciones anteriores en las que había reconocido que no tenía ganas de "pelear por el Valencia" y que solamente él y su familia conocían todo lo que habían vivido durante aquella etapa. El portugués prefirió no entrar en detalles debido a que todavía mantiene contrato con el Valencia, pero sí dejó una frase que permite entender su malestar. "Prefiero no hablar de ello, porque todavía tengo un contrato con el Valencia", señaló antes de añadir: "Hubo varias cosas que me dijeron que luego no se cumplieron".

También explicó por qué terminó renovando su contrato con el conjunto valencianista pese a encontrarse ya en una situación complicada. "Terminé renovando porque no me dejaban irme", afirmó. Durante ese periodo, el centrocampista tuvo propuestas para abandonar Mestalla. Según su relato, Celta y Swansea mostraron interés, aunque ninguna de esas opciones terminó concretándose. Finalmente apareció la posibilidad del Racing de Santander y Almeida no dudó en cambiar de aires.

El problema que ve en el Valencia

Más allá de su situación personal, Almeida también señaló una cuestión que considera determinante para entender los problemas deportivos del Valencia durante los últimos años. "Cada año cambian el estilo de juego y los entrenadores son siempre diferentes. Esto no permite una continuidad a largo plazo", explicó.

El portugués considera que esa falta de estabilidad terminó afectando también a su propio fútbol. Su primer año, con Gattuso, había sido diferente porque el modelo se ajustaba a sus características. Tras la marcha del italiano, el escenario cambió. Eso sí, Almeida reconoce que un futbolista debe ser capaz de adaptarse: "Como jugador, tengo que adaptarme y rendir en cualquier estilo de juego".

El interés del Barça y la llamada de Jorge Mendes

Uno de los capítulos más llamativos de la entrevista tiene como protagonista al Barcelona. Almeida recuerda que el conjunto azulgrana se interesó por él durante su mejor momento en Mestalla. "Jorge Mendes me llamó y me dijo que el Barcelona estaba interesado", explicó el centrocampista. La operación que se planteó, según su relato, era una cesión con opción de compra. Sin embargo, el Valencia decidió no permitir su salida porque el equipo atravesaba una situación delicada en la clasificación y consideraba al portugués un jugador importante para conseguir el objetivo.

El propio Almeida matizó posteriormente el alcance de aquel interés. "En realidad no. Creo que tenían algunos lesionados en ese momento e intentaron concertar una cesión con opción de compra", reconoció. La situación deportiva del Valencia terminó pesando más y la operación no avanzó. Poco después, Gattuso dejó el banquillo y el equipo comenzó a jugar de una manera que, según Almeida, se adaptaba menos a sus cualidades.

Sin rencor hacia Mestalla

Pese a todo lo ocurrido durante sus últimos años en el Valencia, Almeida no quiso cerrar la puerta a su pasado valencianista desde el resentimiento. "Estoy agradecido al Valencia por la oportunidad", afirmó. El portugués también reservó palabras de reconocimiento para la afición de Mestalla, a la que considera una pieza fundamental para que el club haya podido afrontar sus últimos años. "Si no fuera por ella, probablemente las cosas serían peores", sentenció.

Ahora su historia continúa en Santander. El Racing se ha convertido en el nuevo escenario de Almeida, que busca recuperar sensaciones después de una etapa final en Valencia que, por sus propias palabras, dejó más interrogantes que respuestas.