El Racing de Santander ratifica a José Alberto pero matiza: "No somos fiables"

Manolo Higuera, presidente del club cántabro, habló este viernes para los medios oficiales del club y realizó un pequeño análisis sobre los del Sardinero. Los racinguistas son quintos por la cola con siete puntos tras siete jornadas

El Racing de Santander de José Alberto ha empezado con serias dudas la temporada de la vuelta a LaLiga EA Sports. El Racing de Santander, a pesar de haber llegado al parón de selecciones con siete puntos y fuera de los puestos de descenso que ahora mismo marca el Elche con cinco. En esta situación, lo más normal es empezar a mirar al banquillo y más concretamente al entrenador José Alberto.

Este mismo viernes, el presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, ha mostrado su confianza plena en el técnico que llegó en 2022 al Sardinero y que después de dos campañas consiguió el ascenso a Primera. El máximo dirigente del Racing de Santander se ha mostrado tranquilo con la trayectoria del equipo ya que ha alegado el presupuesto con el que cuentan, uno de los más bajos de la categoría.

El Racing de Santander no duda de José Alberto

Manolo Higuera declaró estar tranquilo y apeló tanto al límite salarial como al presupuesto: "Yo estoy muy tranquilo, con independencia de que el límite salarial sea el 5º más bajo, nuestro presupuesto es el segundo más bajo de Primera. Con esa limitación de partida, pero tengo una confianza absoluta en mi cuerpo técnico y mi plantilla".

El único 'pero' que confesó tener Manolo Higuera sobre el actual Racing de Santander es el de la fiabilidad del equipo lejos del Sardinero. El Racing de Santander ha disputado cuatro encuentros a domicilio con un bagaje de cero puntos, cuatro goles a favor y 16 en contra. El Racing de Santander, además de ser el equipo más goleado a domicilio con esos 16, lo es también en el total de encuentros con 21, una tendencia que ya se repitió el año pasado a estas alturas de curso pero que se compensó con un buen puñado de tantos a favor. "Un análisis de los 7 partidos nos lleva a una conclusión positiva porque han sido 4 partidos fuera y 3 en casa. Lejos de El Sardinero no somos fiables y eso hay que solucionarlo, 5 rivales juegan en Europa y tener 7 puntos en 7 partidos en un momento muy complejo por el periodo de adaptación es positivo", declaró Manolo Higuera sobre la fiabilidad del equipo.

Dos lecturas de las goleadas ante Barcelona y Celta de Vigo

El Racing de Santander perdió en la jornada séptima por 5-0 ante el Celta de Vigo y por 7-2 ante el Barcelona en el Camp Nou. Higuera prefirió hacer dos lecturas diferentes de ambos encuentros y en todas, especialmente en la de Balaídos, sacó aspectos positivos: "Nos hemos enfrentado a unos marcianos que juegan a otro deporte, tienen una fluidez y agresividad impresionante. No salí especialmente preocupado del Camp Nou porque incluso hicimos 2 goles y les hicimos ocasiones. El partido de Vigo fue otra cosa y el resultado transmite una imagen engañosa, la primera hora fuimos el único equipo sobre el terreno de juego, nos faltó agresividad en ataque, pero las tres primeras llegadas del Celta fueron gol y a partir de ahí nos diluimos como un azucarillo".

Por último sobre el mercado de fichajes, el presidente del Racing de Santander se mostró satisfecho por el alto número de pretensiones que ha habido por los jugadores del cuadro santanderino: "Agosto ha sido especialmente duro porque ha habido un terremoto de pretensiones de equipos que querían a nuestros jugadores importantes. No queríamos que salieran Jorge Salinas, Gustavo Puerta, Andrés Martín, Iñigo Vicente... Estoy muy satisfecho de los jugadores que han venido, el nivel ha subido mucho".

Uno de los pretendidos y que finalmente salió rumbo al Real Madrid fue Sergio Martínez. Sobre el joven talento, Higuera confesó que su deseo es que regrese al Racing en el futuro: "La misma intención que tiene él de volver, la tengo yo. Me encantaría que Sergio Martínez volviera a vestir la camiseta del Racing. Es un racinguista de cuna, nos sigue a todos los lados y le queremos muchísimo".