La dura realidad del Racing de Santander que no oculta ni Zabiri ni Sergio Canales

El cuadro de José Alberto es el cuadro que más goles ha encajado después de siete jornadas con 21 dianas en contra. Una media de tres por encuentro que se quedan lejos de los 14 del pasado curso en Segunda división. Los cántabros aún no han sido capaces de dejar su portería a cero en lo que va de temporada

El Racing de Santander se despidió de LaLiga EA Sports antes del parón por las selecciones con una nueva goleada, la segunda en dos jornadas consecutivas. Después de caer con estrépito ante el Barcelona por un sonrojante 7-2, los de José Alberto perdieron nuevamente lejos del Sardinero por 5-0 ante el Celta de Vigo. El Racing de Santander es uno de los recién ascendidos, junto al colista Málaga, que está pagando los platos rotos de ser uno de los 'nuevos' en LaLiga EA Sports.

El Racing de Santander sin embargo puede 'presumir' que después de siete jornadas y con el parón de selecciones en marcha, vive fuera de los puestos de descenso con siete puntos de 21 posibles y aventajando en dos al Elche, que marca la frontera con las posiciones que significan el descenso a Segunda. Pero el ritmo de goles en contra que lleva el Racing de Santander no parece que le vaya a servir para estar fuera del descenso durante mucho tiempo.

El Racing de Santander se desangra en su vuelta a Primera

El Racing de Santander, a pesar de estar tras siete jornadas fuera de los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion, está destacando en el aspecto negativo por el alto número de goles que ha encajado hasta el momento. Los de José Alberto, a pesar de contar en su plantilla con jugadores de la talla de Sergio Canales, Iñigo Vicente, Pablo García o el delantero revelación de la temporada en el Sardinero, Zabiri, no están sabiendo mostrarse igual de inspirados en defensa que en ataque.

El Racing de Santander es el único equipo de LaLiga EA Sports que supera la veintena de goles (21), teniendo como inmediato perseguidor al Valencia con 17. Este dato y los 11 goles a favor con Zabiri como máximo artillero con seis tantos, le dan la peor diferencia de goles de lo que va de campaña en Primera con -10. La mejor diferencia de goles la tiene actualmente un desbocado Barcelona con 21 goles a favor y solo siete en contra.

José Alberto, técnico del Racing de Santander

El Racing de Santander sabe vivir en este escenario

El Racing de Santander cuenta con José Alberto como entrenador desde diciembre de 2022, por tanto, obviando esa campaña 2022/23 en la que el actual técnico no estaba en el banquillo del Sardinero, en la 2023/24 los santanderinos encajaron cinco goles (nueve a favor). En la 2024/25 fueron siete por 11 a favor y el peor registro, que no supera al de este curso, llegó la pasada temporada cuando después de siete jornadas había sumado 14 goles en contra.

A pesar de este registro, el Racing de Santander demostró una gran capacidad goleadora con 18 a favor y un +4 de diferencia de goles. El salto de categoría por lo tanto ha mermado la capacidad goleadora del Racing de Santander pero no ha traído una mejora en lo que a tantos en contra se refiere. Precisamente después del parón de selecciones, el Racing de Santander se medirá al segundo equipo más goleado en lo que va de curso, un Valencia que a 22 de septiembre aún no tiene recambio oficial para el ya despedido Carlos Corberán.