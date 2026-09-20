El audio del VAR del Celta - Racing deja la duda de De Burgos: "¿Y no le pega primero en el pecho?"

El Celta abrió su goleada ante el Racing desde el punto de penalti tras una mano de Belocian revisada por el VAR. El audio muestra las dudas de De Burgos Bengoetxea antes de señalar la pena máxima: "¿No le pega primero en el pecho?"

El Celta de Vigo convirtió Balaídos en una fiesta este sábado con una contundente goleada por 5-0 ante el Racing de Santander. Sin embargo, la 'manita' del conjunto gallego comenzó con una acción que necesitó de la intervención del VAR y que generó dudas incluso durante la propia revisión arbitral.

La jugada se produjo dentro del área del Racing, cuando Ferran Jutglà intentaba realizar un pase y el balón terminó impactando en el brazo de Belocian. El colegiado vasco no señaló nada en primera instancia, pero desde la sala VOR le avisaron de la posibilidad de que existiera una mano sancionable. "Richi, te recomiendo una revisión por un potencial penalti por mano", le comunicaron desde el VAR. La respuesta de De Burgos Bengoetxea fue inmediata: "Sí, sí, gracias. Estoy en el monitor, ábreme la pantalla, porfa".

De Burgos pide otra imagen para revisar la acción

A partir de ese momento comenzó una revisión en la que el árbitro principal quiso analizar con detalle el punto exacto del contacto. Del Cerro le señaló la zona en la que, según la sala VOR, se producía la mano: "Ese es el punto de contacto. Un segundo, nos pincha la producción televisiva. Es el punto de contacto y te voy a dejar la dinámica. El brazo, a nuestro juicio, está abierto y corta el pase".

De Burgos, todavía con dudas, pidió una imagen más cercana que le permitiera valorar la acción con mayor claridad. "Tenemos otra de cortos que vea claramente", solicitó el colegiado. Desde la sala VOR le respondieron que la imagen disponible era la mejor que tenían: "Esta es la mejor de cortos".

La revisión no terminó ahí. Del Cerro volvió a incidir en la posición del brazo de Belocian: “En nuestra opinión, el brazo está abierto al principio y cuando el balón va a sobrepasarle, hace un gesto hacia el balón”. Fue entonces cuando De Burgos Bengoetxea planteó la cuestión que más dudas le generaba al analizar las imágenes: “¿Y no le pega primero? ¿Y no le pega en el pecho primero y luego el gesto de la mano?”. La respuesta desde la sala VOR fue tajante: “El punto de contacto es el bíceps. Ese es el punto de contacto”, explicó Del Cerro.

Penalti sin tarjeta y gol de Jutglà

El árbitro volvió a asegurarse de que estaba observando la mejor imagen disponible antes de tomar una decisión. Finalmente, De Burgos decidió considerar la acción como mano y señaló el penalti, aunque descartó mostrar tarjeta al defensor del Racing. "Me voy a ir con la mano abierta, ya que me dices que el punto de contacto es el bíceps y si no hay contacto previo, me voy a ir a penalti, pero no voy a amonestar porque es un balón dividido en el aire", razonó el colegiado.

La sala VOR dio su conformidad y la pena máxima quedó señalada. Ferran Jutglà fue el encargado de transformar el lanzamiento, poniendo el 1-0 en el marcador y dando el primer paso hacia una goleada que terminaría con cinco goles del Celta.