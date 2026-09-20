Atlético - Real Madrid: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Metropolitano acoge un derbi siempre rodeado de nervios y pasión al que los blancos llegan con dos puntos de ventaja sobre su gran rival, buscando ambos el triunfo para no descolgarse de la pelea en la cabeza de LaLiga

El primer derbi de la temporada llega al Metropolitano con la misma pasión y exigencia de siempre. Aunque estamos en los albores de la temporada, el triunfo es vital para Atlético de Madrid y Real Madrid, separados por dos puntos en la tabla en favor de los blancos, pues ninguno de ellos quiere dejar escapar a un FC Barcelona que se muestra intratable en este arranque.

Así llega el Atlético de Madrid

Cuarto en la clasificación de LaLiga con 13 puntos, el Atlético de Madrid viene de sumar una segunda y contundente victoria consecutiva ante Osasuna (4-0), con lo que ha anotado siete goles y no ha recibido ninguno en los dos últimos compromisos, tras el 0-3 previo sobre la Real Sociedad. Pero el borrón sufrido en San Mamés (3-0) le obliga a no bajar el nivel en un choque siempre complicado ante su gran rival.

Para, Diego Simeone dispuso este pasado sábado de Julián Álvarez con el grupo, tras la sobrecarga muscular que le ha hecho ser baja en los dos últimos partidos, si bien se confirmaron las bajas de Alexander Sorloth y Pablo Barrios, que se perderán su octavo y su tercer partido, respectivamente.

Así llega el Real Madrid

La segunda era Mourinho en el Real Madrid cuenta con el tachón de su primera derrota, ante el Real Betis en La Cartuja (1-0). Eso le hace ir a remolque del Barça desde muy pronto y le obliga a no fallar, algo que estuvo a punto de suceder en la última jornada ante el Elche, cuando un tanto de Carlos Espí sobre la bocina propició el 2-3 definitivo tras otro mal segundo tiempo del conjunto blanco.

Esas desconexiones preocupan al entrenador portugués, que solo tiene las bajas de Rodrygo Goes, Éder Militão y Ferland Mendy, todos ellos inmersos en recuperaciones de larga duración. Se esperan, en cualquier caso, nuevas rotaciones, después de que jugadores como Bellingham, Bernardo Silva, Rüdiger y Dumfries se quedasen fuera del once en el Martínez Valero.

¿Dónde ver por TV el Atlético de Madrid - Real Madrid de LaLiga?

El partido que disputan el Atlético de Madrid y el Real Madrid este domingo 20 de septiembre dará comienzo a las 16:15 horas en el Estadio Metropolitano y se podrá ver en directo en televisión a través de DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar en los establecimientos, de la plataforma Movistar Plus. El encuentro corresponde a la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - Real Madrid de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales de ambos clubes habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak, Giuliano, Marc Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo, Llorente, Hjulmand o Koke, Kang-In Lee o Lookman, Jonathan David y Baena.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté o Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouaméni o Bernardo Silva, Bellingham, Güler, Mbappé y Vinicius.