Pablo García no lo duda: "Al Betis voy a meterle unos pocos y, si hay que pedir disculpas, se pedirán"

El de Alcosa bromea sobre su regreso en diciembre a La Cartuja, un día que sin duda "será distinto" y en el que espera "ganar, marcar un par de goles" y que le reciban "con mucho cariño", al tiempo que zanja la polémica de su salida: "Al club le pareció bien y a mí me pareció bien"

Concentrado ya con la selección española sub 21, Pablo García hizo una ronda por las principales emisoras nacionales de radio para hablar de su controvertida salida del Real Betis y también de lo que sentirá el segundo fin de semana de diciembre, cuando, en el penúltimo partido oficial de 2026, le toque visitar La Cartuja para cambiarse en el vestuario visitante y enfrentarse por vez primera a los verdiblancos. "Será distinto", confiesa el del Parque Alcosa, que no duda en vaticinar que marcará todos los goles que pueda ese día, porque, "si hay que pedir disculpas a la grada, se pedirán".

Adiós a toda una vida en Heliópolis

"Ha sido difícil para todo el mundo; entiendo a mi padre y a mi madre, que lo han pasado mal. El equipo de mis amores es el Real Betis, pero eso ya pasó. Me quedo con todo lo bonito", asegura el extremo, que se refería también en Cope a las diferentes versiones sobre quién empujó más para su adiós, con Ángel Haro y Manuel Pellegrini asegurando que lo pidió el propio futbolista: "Es normal que digan eso; fueron decisiones de último día. Decisiones de todo el mundo. ¿Suya también? Sí, claro, todo el mundo tiene que tomar decisiones sobre todo, eso es lo que he dicho. El último día, las últimas horas... y evidentemente los sentimientos luego cuando se confirma todo salen a la luz. Yo no lo tengo que esconder a nadie".

"Simplemente, lo que he comentado,: mis sentimientos salieron a la luz, ya que salir del club de mi vida siempre va a ser... Yo creo que ya no sólo yo, sino que para cualquier persona que salga del club de su amor, en el que se ha pegado prácticamente toda la vida, lo normal es expresarlo de esa manera y sentirlo de la manera que lo sentí yo. Es verdad que ya tienes que poner un punto y aparte a todo esto y comenzar en el nuevo club, porque ya formas parte del Real Racing Club de Santander y darlo todo por este nuevo club", añadía el canterano verdiblanco.

En la Cadena Ser ahondaba en esta idea: "Fueron momentos difíciles. Dejé claro lo que sentía por el club de mi vida; mi madre y mi familia, todos lo pasamos muy mal en los últimos momentos de irnos y hacer las maletas. Son quince años, es una vida entera en el Real Betis, y, al abandonarlo, esos sentimientos salen a flor de piel. Yo creo que es una reacción lógica y totalmente normal, teniendo en cuenta mi visión del fútbol, que lo veo como algo más que darle patadas a un balón. Son decisiones que se van tomando en las últimas horas de mercado. Unas horas es blanco y otras, negro. El estrés te juega malas pasadas y uno toma las decisiones que ve convenientes y mejores para su futuro. Si ahora estoy en el Racing es porque creo que es lo mejor" para él.

"Al club le pareció bien y a mí me pareció bien. Ya he comentado muchas veces que el club de mis amores es el Real Betis y se me vio el sentimiento hacia el club de mi vida, pero son etapas que uno tiene que ir pasando (...) Cuando fui consciente de que tenía que hacer la maleta es cuando se me apagan los plomos", zanjaba en Onda Cero.

¿Celebraría un gol al Betis?

"En un Racing-Betis lo primero que voy a hacer es meter unos pocos. Eso seguro; es lo que vamos a intentar. Si hay que pedir disculpas a la grada, se pedirán, pero si hay que meter un par de ellos más, se meterán", aseguraba en 'El Larguero', donde no descarta volver algún día: "Nunca voy a cerrar las puertas. Pero ahora mismo no creo que haya que hablar de eso. Voy a darlo todo por el Racing". En 'Radioestadio', sumaba esta reflexión: "Será distinto, pero esperemos ganarle al Betis, que haga un par de goles y que me reciban con mucho cariño".

Adaptación a Santander: "Yo el frío no lo veo"

"Todavía no estoy preparado ni creo que sea lo mejor para mí independizarme y estar solo", comenzaba diciendo Pablo García, que se ha encontrado una capital cántabra algo atípica: "Una vez instalado, el gol y la titularidad del primer día hicieron que me subiera la autoestima y me adaptara. Estoy muy feliz en el Racing. De momento no he encontrado gente aburrida ni seria, sino gente respetuosa, con valores y humildad. Me he encontrado lo que me esperaba, que era un club increíble con una gente espectacular. Una ciudad muy bonita y con un clima que es lo único que no me está gustando. Hace mucho calor todavía en Santander. Me avisaron de que hacía mucho frío... Y yo el frío no lo veo".

Cómo encajar en el equipo cántabro

"Me gustaría jugar con dos puntas y, sobre todo, conmigo por detrás del punta, como una especie de 'falso nueve'", explicaba el hasta ahora mayoritariamente extremo, que halagaba a José Alberto López: "Tiene una manera de gestionar el vestuario distinta a la que puede tener Manuel Pellegrini, ya que en el Racing somos la segunda plantilla más joven de LaLiga. Los primeros día tuve que asimilarlo un poco, porque hay muchísima calidad y nivel en el vestuario. Vengo acostumbrado a un nivel muy alto del Real Betis, pero cuando llegué al Real Racing Club dije 'aquí hay que currar, hay que ponerse las pilas, porque hay muchísima competencia y mucha calidad individual'. Lo más importante es mantenernos en Primera, pero, con la plantilla y el proyecto que tiene el míster entre manos, podemos aspirar a pelear por cosas más grandes".

El sueño de la absoluta

"Es el sueño de todos; ojalá, sería un increíble, y vamos a seguir trabajando para ello. Soy el primero que pelea y trabaja cada día que viene aquí y en el club para intentar colarme en una de esas convocatorias", confiesa el del Parque Alcosa.

Balón de Oro

"Me inclinaría por Fabián, por Lamine Yamal o, incluso, por Harry Kane", ha señalado en 'El Partidazo'.