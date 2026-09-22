Pellegrini no acude a la reunión de árbitros... por cumplir una promesa de Champions

El técnico chileno junto a sus ayudantes han peregrinado hasta la Catedral de Santiago de Compostela haciendo las últimas etapas del camino, de ahí que no pudiera estar en Madrid

Manuel Pellegrini no ha estado presente en la reunión que los árbitros de Primera y Segunda división así como otros en paro han mantenido en el día de hoy en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, siendo así una de las ausencias destacadas junto con la de José Mourinho, del Real Madrid, Íñigo Pérez, del Villarreal, y José Bordalás, del Getafe.

No se saben los motivos de estos tres últimos pero en el caso del verdiblanco, era por una cuestión de fe y cumplir una promesa, concretamente la que hizo en caso de lograr una histórica clasificación para la Champions League con el Betis.

Y esa no era otra que realizar el Camino de Santiago junto con su cuerpo técnico. Así se ha encargado de retratarlo el entrenador de porteros, Toni Doblas, con una fotografía en su perfil de Instagram donde se le puede ver junto a Manuel Pellegrini y sus ayudantes, con una bandera del Betis y de fondo la catedral de Santiago. "Promesa cumplida. Kms de Champions", escribió el otro portero verdiblanco.

De esta forma, el cuerpo técnico aprovechó que el comienzo d parón en la competición liguera coincidía tras el partido en Riazor, en A Coruña, para hacer en estos dos días las últimas etapas del Camino de Santiago.

La reunión de entrenadores en Madrid, con varios frentes abiertos

En la reunión anual de entrenadores, en que han estado técnicos como Diego Pablo Simeone, Hansi Flick o el sevillista Luis García Plaza así como otros tantos que en estos momentos no tienen equipo como Marcelino García Toral, Quique Setién, Jagoba Arrasate o Eder Sarabia, se han tratado diferentes asuntos, aunque sobre todo se ha insistido por parte de la RFEF en tener más empatía hacia el colectivo arbitral.

El propio presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha pedido más comprensión hacia los árbitros. "El papel del entrenador es difícil pero es más difícil aún el papel del árbitro. Ellos tienen razones para pedir más empatía, y que se expliquen las cosas con más naturalidad. Somos compañeros, somos deportistas y creo que tenemos un panel de árbitros en España realmente bueno. Tenemos capacidad autocrítica pero entre todos es importante reflexionar para avanzar juntos", dijo Louzán.

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Los técnicos acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a iniciativa del Comité de Entrenadores, ante el parón liguero por los compromisos de las selecciones, y participaron en una reunión en la que también intervino el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto."Os pido que vayamos de la mano con el colectivo arbitral, trabajar y empatizar. Esta Federación se ha abierto al mundo, analiza y reconoce sus errores, es exigente consigo misma y con sus colectivos, igual con los árbitros y árbitras del fútbol profesional. Es importante escuchar vuestras aportaciones en este debate, con opiniones críticas que son necesarias. Sois los mejores y el fútbol español puede presumir de ser el mejor", añadió Louzán.

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"Estamos aquí porque tenemos la convicción de dialogar y para mejorar. Esta Federación os escucha y trabaja para hacer del fútbol un deporte mejor para todos. Somos campeones y campeonas del Mundo, somos campeones de Europa en fútbol sala, etc. Por eso quiero felicitar a todo el colectivo de entrenadores. Ojalá esta temporada que iniciamos sea una temporada exitosa y que coloquemos de nuevo al fútbol español en la cima más alta", deseó el presidente de la Federación.

Además del presidente y su homólogo en el CTA, participaron en la jornada el presidente y el secretario general del Comité de Entrenadores, Iván Cancela y Pablo Vázquez de Parga, respectivamente, el director de la Academia RFEF, David Gutiérrez, el jefe de gabinete de Presidencia de LaLiga, Víctor Martín, y el experto en alto rendimiento Xesco Espar.