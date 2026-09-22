Se confirma el pronóstico de Marc Bartra: parte médico y periodo aproximado de baja

El central catalán paró a tiempo por unas molestias en el isquiotibial derecho, producidas en una acción fortuita con Nsongo, y seguirá un plan personalizado en los próximos días para acortar al máximo los plazos de su recuperación, pues Diego Llorente tampoco está disponible aún

La primera plantilla del Real Betis descansó a la vuelta de La Coruña tanto el lunes como el martes y tiene previsto volver este miércoles a los entrenamientos a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Lo hará pendiente de tres jugadores fundamentalmente: Diego Llorente, Marc Bartra y Aitor Ruibal. El madrileño, que se recupera de una fractura de los huesos propios de la nariz y podría haber jugado con máscara facial, tenía también un pequeño problema físico en los miembros inferiores, nada preocupante, pero no forzó para recuperarse del todo durante estas tres semanas de parón y llegar a tiempo ante el CA Osasuna.

Con el carrilero de Sallent buscando ritmo tras operarse en mayo pasado del menisco derecho, tampoco debería tener problemas para llegar al 11 de octubre el central tarraconense. Y es que desde la entidad heliopolitana han confirmado que las sensaciones del interesado y de Manuel Pellegrini de haber parado a tiempo contra el RC Deportivo de La Coruña, cuando pidió el cambio al sentir un pinchazo en una acción fortuita con Bil Nsongo, eran correctas. Las pruebas a las que se ha sometido descartan lesión en el isquiotibial derecho, por lo que seguirá unos días un plan personalizado para ajustar cargas.

Por todo lo anterior, aunque ahora mismo solamente estarían disponibles los zurdos Valentín Gómez y Natan de Souza, el primero ha sido llamado a última hora por Lionel Scaloni para la absoluta de Argentina, que termina sus compromisos de esta fecha Fifa el martes 6-O, menos de cinco días antes de que los navarros visiten el Estadio de La Cartuja, lo que, con un largo viaje de vuelta desde Buenos Aires a España, le haría llegar muy justo en cualquier caso, si bien la idea es dosificar a los dos diestros en esa posición, Marc Bartra y Diego Llorente, para que uno, al menos, integre la lista contra el CA Osasuna, si no ambos.

Macías, Embalo, Emmanuel y Oreiro, a la expectativa

Está previsto que Manuel Pellegrini recurra el resto de semana, mientras puede contar con efectivos del primer equipo, a centrales del filial como Fabián Embalo, Curro Macías o Emmanuel N'Goran o Jorge Oreiro, siempre en coordinación con el técnico del Betis Deportivo, un Dani Fragoso que ya prepara el duelo del próximo sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas contra el Linares Deportivo y al que se le presupone prioridad para contar con ellos en esa cita y su antesala. El Betis Deportivo, con siete puntos de nueve posibles, es tercero en la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF.