Valentín Gómez, citado a última hora por Lionel Scaloni, acaricia su debut con la Albiceleste

En pleno desbarajuste de citaciones para el próximo parón de septiembre y octubre, con 'último tango' de Messi ante la afición argentina incluido, se amplía la nómina de reclutados, entrando este sábado el central zurdo de San Miguel, junto a Ezequiel Fernández y Santiago Simón

Lo de Argentina en el inminente parón de selecciones está siendo un desbarajuste. Primero, por el intento sobre la bocina que Leo Messi, que acababa de renunciar a seguir jugando con la selección, considerase añadir una muesca más a su revólver, un 'last dance' que en el gigante suramericano han bautizado como su 'último tango'. Además, la AFA no aclaró hasta hace muy poco cuáles iban a ser sus tres rivales en los amistosos, en parte por las negociaciones con la Fifa para que los encuentros fueran declarados de clase A con el fin de que los sancionados tras la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México puedan ir descontando de sus castigos.

Pese a que actuará contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, lo ha conseguido Argentina, que, al menos, los diez partidos a Leandro Paredes, los siete a Nahuel Molina y los tres al ayudante de Lionel Scaloni Roberto Ayala se vayan reduciendo sin esperar a citas oficiales, lo nunca visto. Pero, aparte, al tratarse de un 'impasse' de tres semanas, lo de la lista de convocados no ha sido tarea fácil. Así, el míster ha hecho varias, con presencias testimoniales para el homenaje del 6 de octubre y cubriéndose las espaldas con veintimuchos jugadores, varios de la Liga nacional, para tener gente suficiente para entrenarse y jugar en estas próximas jornadas en Ezeiza, Córdoba y Buenos Aires.

Por ejemplo, aunque acaba de volver a los terrenos de juego, Giovani Lo Celso va citado, pero sólo para despedir a Lionel Messi 'in situ', como Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, miembro de la generación ganadora de un Mundial, dos Copas América y una Finalissima. En las últimas horas, Leonel Flores (Boca Juniors), ⁠Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y los de River Plate Santiago Beltrán, Thiago Almada, ⁠Nicolás Otamendi y ⁠Tobías Andrada han sido reclutados, pero a los dos primeros se les dejará irse a jugar con sus clubes y volver. En esa vorágine de nombres, uno de los grandes beneficiados ha sido Valentín Gómez.

Tras algún desplante, el de San Miguel ha sido al fin incluido este sábado, junto al pivote del Bayer Leverkusen Ezequiel Fernández y el lateral derecho del Toluca mexicano Santiago Simón, entre los elegidos para el puzzle de Lionel Scaloni. Tanto el central del Real Betis como el citado carrilero nunca han jugado con la absoluta, pues este último tiene experiencia con la sub 17 y la sub 23, mientras que el verdiblanco acumula once encuentros con la sub 20. Debutó a las órdenes de Javier Mascherano y disputó tres amistosos, cuatro duelos del Sudamericano de la categoría y otros tantos del Mundial. Ahora, cuatro años y medio después, acaricia su sueño con la absoluta.

El día que se entrenó con Messi, grabado a fuego en su memoria

Lo tiene fijado en su perfil de Instagram y no es para menos. A finales de marzo de 2022, cuando Valentín Gómez se ejercitaba con la selección argentina sub 20, promocionó junto a algunos compañeros por un día para ejercer de 'sparring' de la Absoluta, que unos meses más tarde se proclamaría en Qatar campeona del Mundo por tercera vez en su historia, en el predio de Ezeiza. Ahí pudo conocer personalmente a su ídolo y el de medio orbe, Leo Messi. Casi no llega a tiempo, porque 'La Pulga' se ha retirado de la Albiceleste, aunque la AFA le ha convencido para un 'último tango' ante la afición local el próximo 6 de octubre. Y, sobre la bocina, Scaloni se ha acordado del bético.