Desplante a Valentín Gómez en Argentina pese a su rendimiento en el Betis: "No se entiende"

El protagonismo del central en el Betis no se refleja en su estatus en Argentina tras filtrarse una amplia lista de los nombres que maneja Scaloni para el Mundial, entre ellos de un objetivo bético, lo que ha provocado numerosas reacciones en favor del defensa verdiblanco: "Hace equitación"

Valentín Gómez volvió a ser titular ayer en Tesalónica tras completar los 90 minutos contra el Villarreal como reflejo de la confianza plena que Pellegrini ha depositado en uno de los fichajes más exitosos del verano pasado, entre otras cosas por su extraordinaria polivalencia. En el triunfo liguero ejerció de lateral izquierdo y en la derrota europea ocupó el eje de la zaga para dar descanso a Natan y Marc Bartra.

De este modo, el zaguero argentino se ha convertido en una pieza importante para el técnico chileno tras un arranque dubitativo propio de la adaptación tras un salto enorme procedente de Vélez, lo que se evidencia en que es el quinto futbolista con más minutos de la plantilla, con un total de 1.754.

Su protagonismo y rendimiento han avivado el interés en el mercado internacional, como ya reveló ESTADIO, y empiezan a llamar a su puerta mientras que su valor de mercado ha experimentado en cinco meses un crecimiento de dos millones, hasta situarse, según Transfermarkt, en 12 kilos.

El rendimiento de Valentín Gómez en el Betis no recibe premio en Argentina

Una línea ascendente que, sin embargo, no está repercutiendo hasta el momento en su 'estatus' de cara a la Selección Argentina y al Mundial de este año, pues, a día de hoy, según las últimas filtraciones, no se encontraría bajo el radar de Lionel Scaloni para esta cita.

De esa forma, en las últimas horas ha trascendido una lista de los 50 jugadores que el seleccionador albiceleste vigila para conformar la convocatoria definitiva para el torneo mundialista, publicada por All About Argentina, popular perfil de redes sociales especializado en el combinado suramericano. Listado en el que, para sorpresa de muchos, no aparece Valentín Gómez a pesar de incluir hasta a 12 defensas y de la posibilidad del bético de emplearse en dos posiciones.

Estos son los zagueros que Scaloni tiene en cartera, entre los que se encuentran los exsevillistas Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Valentín Barco y el objetivo del Betis el pasado verano Kevin Lomónaco: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Facundo Medina, Laurato Rivero, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Valentín Barco, Julio Soler, Francisco Ortega y Kevin Lomónaco.

Malestar por no tenerle en cuenta: "Valentín Gómez hace equitación en el Betis"

La ausencia de Valentín ha propiciado múltiples respuestas en la red social Twitter, en las que ironizan sobre el hecho de que sea ignorado. "Valentín Gómez hace equitación en el Betis", señala, por ejemplo, el periodista Tomás Leone, que no comprende que no se monitorice al de San Miguel, lo que recalca en palabras para ESTADIO Deportivo.

"La verdad es no se entiende lo que mira el seleccionador. Hace un tiempo ya son llamativos los nombres que convoca. Valentín tiene muchísimo potencial. Es un jugador polifuncional, con gran despliegue, y de central es una garantía", lamenta Leone, que comparte opinión con numerosas voces en Argentina que piden una oportunidad para Valentín Gómez, que está cumpliendo con su parte.