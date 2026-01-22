Ofensiva con trampa del Nápoles por Ez Abde: la propuesta y la respuesta

Roma, Como y Fiorentina sondearon el pasado verano al extremo marroquí, que prefirió quedarse en La Cartuja; ahora, el vigente campeón italiano llama a su puerta

Rechazó en verano marcharse a Roma, Como y Fiorentina, alguno de los cuales se movió en serio a finales de agosto. Ahora, la tentación de Ez Abde es el Nápoles, vigente campeón de la Serie A y tercer clasificado en estos momentos del torneo italiano, que piensa en el internacional marroquí como posible recambio de Noa Lang, a punto de desembarcar en el Fenerbahçe mediante una cesión remunerada (tres millones de euros) y una opción de compra de 30 millones. Además, con el neerlandés fuera, los partenopeos liberarán 2,8 millones de euros anuales, bastante más del caché del de Beni Melal.

El '10' heliopolitano forma parte de una 'short list' en la que se encuentran también el anglo-jamaicano del Chelsea Raheem Sterling, el brasileño Giovane Santana (del Hellas Verona) y el italo-venezolano del Atalanta Daniele Maldini. La información parte de 'Il Corriere dello Sport', donde se especula con una ofensiva inminente desde el Stadio Diego Armando Maradona para hacerse con los servicios de un atacante que acaba de regresar de la Copa de África, donde ha destacado y terminado como titular en la subcampeona Marruecos, disputando minutos en la segunda mitad de la visita del Real Betis al PAOK de Salónica, saldada con derrota por 2-0 de los hombres de un Manuel Pellegrini quien Ez Abde es intocable.

El Nápoles sólo puede incorporar ahora cedidos y jugadores libres, lo que lo descarta

La FIGC (equivalente en Italia a LaLiga) mantiene a día de hoy el bloqueo para las operaciones de compra del Nápoles, que ni siquiera lo habría solventado con el acuerdo con el Fenerbahçe por Noa Lang (2+30 millones de euros). Así las cosas, este miércoles se ratificó la medida, pues el Milan se opuso a la petición partenopea y se abstuvieron Juventus, Inter y Roma, por lo que no hubo unanimidad entre los cinco grandes, como exigía el organismo.

El bloqueo del proceso de modificación de las normas que rigen el Índice de Coste Laboral Ampliado (ILCA, como el tope salarial o LCPD español) propicia que siga vigente el listón del 0,8 de la ratio de liquidez (relación entre ingresos y gastos) y que solamente puedan fichar a coste cero. Una vía que descarta a los 'azzurri', pues el Real Betis no puede permitirse soltar a uno de sus efectivos principales en estas condiciones tan poco ventajosas. Con un 80% del pase en su poder tras invertir 7,5 millones, estudiaría propuestas a partir de los 25 millones.