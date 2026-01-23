Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 23 de enero: Alcaraz sigue mejorando, adiós a Foki, mucho ojo a Zverev y De Miñaur...

El Open de Australia ha vivido este viernes el inicio de la tercera ronda, con las victorias de Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka como grandes momentos del día, además de las remontadas de Daniil Medvedev o Coco Gauff

La tercera ronda del Open de Australia ha comenzado este viernes con muchos partidos de altísimo nivel, destacando especialmente la presencia de los dos número 1 del mundo, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, que han pasado de ronda, aunque en circunstancias muy diversas. La bielorrusa lo ha pasado mal para superar a Anastasia Potapova en dos sets, marchándose en ambos sets al tiebreak en un duelo en el que los errores no forzados han sido la tónica dominante. Mientras que Alcaraz ha tenido su día más cómodo del torneo ante Corentin Moutet, al que ha ganado en en tres sets.

Más allá de ellos, las segundas espadas han destacado, con la victoria de Coco Gauff en el cuadro femenino, remontando a Hailey Baptiste; y en el masculino, con Alexander Zverev y Álex De Miñaur, que han superado a Cameron Norrie y Frances Tiafoe en cuatro y tres sets, respectivamente. En el caso del alemán, pese a perder una manga, ha terminado con buenas sensaciones y parece estar en forma, al igual que el 'aussie, que auspiciado por su público parece estar llamando a la puerta para hacer grandes cosas. Mientras que la mala noticia del tenis español ha sido la retirada de Alejandro Davidovich ante Tommy Paul.

Resultados Open de Australia viernes 23 de enero

Rod Laver Arena

01:30 h

[1] Aryna Sabalenka vs Anastasia Potapova (AUT) - 7-6, 7-6

No antes de 03:30 h

[1] Carlos Alcaraz (ESP) vs Corentin Moutet (FRA) - 6-2, 6-4, 6-1

09:00 h

[29 Frances Tiafoe (USA) vs [6] Álex de Miñaur (AUS) - 3-6, 4-6, 5-7

A continuación

Elena Gabriela Ruse (ROU) vs [8] Mirra Andreeva - 3-6, 4-6

Margaret Court Arena

01:30 h

[11] Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (HUN) - 6-7, 4-6, 7-0. 6-0, 6-3

A continuación

[3] Coco Gauff (USA) vs Hailey Baptiste (USA) - 3-6, 6-0, 6-3

09:00 h

[12] Elena Svitolina (UKR) vs [23] Diana Schnaider - 7-6, 6-3

A continuación

[10] Alexander Bublik (KAZ) vs Tomas Martín Etcheverry (ARG) - 7-6, 7-6, 6-4

John Cain Arena

01:00 h

[17] Victoria Mboko (CAN) vs [14] Clara Tauson (DEN) - 7-6, 5-7, 6-3

A continuación

[19] Tommy Paul (USA) vs [14] Alejandro Davidovich (ESP) - 6-1, 6-1, Ret.

07:00 h

[29] Iva Jovic (USA) vs [7] Jasmine Paolini (ITA) - 6-2, 7-6

No antes de 08:30 h

[3] Alexander Zverev (GER) vs [26] Cameron Norrie (GBR) - 7-5, 4-6, 6-3, 6-1

Kia Arena

01:00 h

[25] Learner Tien (USA) vs Nuno Borges (POR) - 7-6, 6-4, 6-2

A continuación

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) vs Yulia Putintseva (KAZ) - 3-6, 7-6, 3-6

A continuación

[19] Karolina Muchova (CZE) vs Magda Linette (POL) - 6-1, 6-1

A continuación

[18] Francisco Cerúndolo (ARG) vs [13] Andrey Rublev - 6-3, 7-6, 6-3