Sabalenka escapa de la trampa de Potapova para seguir avanzando en Australia

Aryna Sabalenka sigue adelante en el Open de Australia, donde ya está en octavos de final tras un partido muy duro ante la austriaca Anastasia Potapova, en el que ella misma se ha complicado a lo grande, pero finalmente ha sido capaz de ganar en dos sets, ambos decididos en el tiebreak, aunque las sensaciones han estado lejos de ser las mejores, con muchísimos errores no forzados y la sensación de que algo no está del todo bien con su hombro, lo que le puede traer cola en las siguientes rondas, empezando por la próxima, donde se medirá a uno de los talentos emergentes de la WTA, Victoria Mboko.

En el inicio del partido fue la bielorrusa quien cogió la iniciativa con una rotura, que le duró muy poco, pues apenas la consiguió la perdió, lo cuál fue la tónica de toda la manga, pues ella dominaba, se ponía por delante o estaba a punto de ello, como en el séptimo juego, cuando tuvo 3 bolas de quiebre, pero no lo cerró y al final acabó en el desempate, donde ahí sí, no falló para ponerse por delante y encaminar su triunfo.

Tras ganar el primer parcial, la bielorrusa se creció. La mejora de la número 1 del mundo fue muy grande y las cosas comenzaron a salirse mucho mejor, a la vez que Potapova se vino abajo tras sentir que había desaprovechado su oportunidad en esta manga inicial. Tanto fue así que la de Minsk se puso por delante con dos roturas, llegando a gozar de un 4 a 0 que parecía encarrilar el duelo. Momento en el que todo cambió y lo que era un dominio aplastante se convirtió en un drama que puso en serios aprietos a la gran favorita.

Una caída brutal, pero controlada a tiempo

Cuatro juegos seguidos de la jugadora austriaca en los que se juntaron una subida de nivel propia y, especialmente, una bajada del de Sabalenka, que cometía cada vez más errores y comenzaba a dar síntomas de estar sufriendo y no ser capaz de descifrar el por qué semejante bajón le había invadido. La derecha, su gran arma, desapareció, y los dos saques que tenía de margen se volatilizaron. Hasta que en el noveno juego, tantas veces clave, cercenó la remontada de su rival con una rotura jugando al todo o nada, se ganó la opción de cerrar el partido con su servicio, pero fue incapaz.

Sabalenka parecía estar sufriendo problemas en el hombro, con múltiples gestos para tratar de descargarlo y sacando con unas prestaciones menores de las habituales, lo que le costó ese turno con el que podría hacer cerrado el partido, y tras tantos errores no forzados, casi el doble que la austriaca, le dio a su rival una oportunidad para entrar en el partido, lo que aprovechó para ponerse con 6-5, aunque ahí Sabalenka reaccionó forzando el desempate, donde Potapova tuvo cuatro bolas de set que no aprovechó, dando alas a la número 1 para ganar el partido y colarse en los octavos, donde le espera la joven Victoria Mboko, que ha superado a Clara Tauson este viernes.