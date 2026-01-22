Keys sigue el camino a la defensa de su título y Pegula quiere más en el Open de Australia

Madison Keys tiene la durísima misión de defender la corona lograda el año pasado en este Open de Australia, y más allá de la dificultad, por lo pronto está avanzando con solvencia y ya está en tercera ronda, al igual que Jessica Pegula, que apunta su nombre entre las candidatas

El tenis femenino ha tenido siempre fama de ser muy igualado y tener muchas jugadoras capaces de ganar los grandes torneos, y aunque esta afirmación no termina de ser del todo cierta, el año pasado en el Open de Australia si que fue cierta, ya que Madison Keys logró un triunfo inesperado, y siendo la 19ª cabeza de serie, terminó alzando el título, con una victoria para el recuerdo contra Aryna Sabalenka en la final. Esto la aupó a los puestos de honor de la WTA, donde se mantiene como la 9ª del mundo, pero para mantenerlo necesita hacerlo muy bien en Melbourne este 2026 y por lo pronto, le van bien las cosas.

La estadounidense ya está en la tercera ronda tras derrotar este jueves a su compatriota Ashlyn Krueger, 62 del mundo, con mucha comodidad, en dos sets por 6-1 y 7-5, en un encuentro finiquitado en apenas una hora y 13 minutos de juego. Tras un inicio brutal en el que Krueger sufrió la potencia de la de Rock Island en el primer parcial, en el segundo la igualad creció, hasta que Keys volvió a subir el nivel y terminó cerrando el partido con un quiebre, esquivando un 'tiebreak' que le hubiera complicado la vida.

¿Será este Open de Australia el Grand Slam de Pegula?

Más allá de Keys, en este inicio de la jornada en Melbourne se ha podido ver a otra de las grandes referentes del tenis estadounidense, la sexta cabeza de serie del torneo, Jessica Pegula. La de Buffalo es una de las tenistas que mejor juega en pista rápida y si algo tiene es la fiabilidad, pues no han sido pocos los torneos en los que ha conseguido colarse en las rondas finales, aunque le ha faltado suerte a la hora de rematar la faena y aún su palmarés no enarbola un grande. No obstante, este Open de Australia podría ser una muy buena oportunidad para ella.

Por lo pronto ya está en la tercera ronda, después de superar la segunda esta noche con mucha solvencia, batiendo a su compatriota McCartney Kessler en dos sets, por un muy contundente 6-2 y 6-0 que deja poco a la imaginación. Aunque eso sí, ahora le espera una de las sorpresas del cuadro, la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del ranking WTA y que ha batido de forma inesperada a Paula Badosa en segunda ronda, dejando el cuadro final sin ninguna representante española.