Madison Keys empieza con dudas la defensa de su corona en Melbourne

Madison Keys dio el año pasado una de las grandes sorpresas del curso tenístico al ganar con contundencia el Open de Australia y ahora busca repetir la hazaña, algo que aún queda lejos, pero por lo pronto ha comenzado con dudas y una remontada inesperada

Si echamos la vista atrás hacia la temporada tenística 2025 en la WTA hay pocas cosas que nos sorprendan, pero una de ellos vino muy pronto, en el primer gran torneo de la campaña, el Open de Australia, donde Madison Keys, que partía como la 19ª favorita, dio una exhibición y terminó ganando en una final muy peleada a Aryna Sabalenka, después de dejar por el camino a Iga Swiatek, Elena Rybakina y demás rivales de enjundia. No obstante, este 2026, de nuevo asentada entre las 10 mejores del mundo, quiere repetir la hazaña y por lo pronto ha empezado con dudas y remontada incluida ante una rival a priori menor como Oleksandra Oliynykova.

La estadounidense debutó remontando a la ucraniana por 7-6 y 6-1 para acceder a la segunda ronda. Keys necesitó una hora y 42 minutos para superar a una rival con la que nunca había jugado y que llegó a tener un 4-0 en el primer set y después, un 5-2 en el desempate, momento en el que la 'yankee' reaccionó, subió el nivel y una vez que cerró el primer parcial, en el segundo la europea no tuvo nada que hacer, pues no superó el golpe de ceder de forma tan dolorosa un set que tenía muy controlado y cedió el segundo sin casi plantar oposición a la campeona, que ya con el ritmo de crucero se asemejó más a la jugadora que dominó con mucha solvencia 12 meses atrás.

El nivel va a seguir subiendo para la de Rock Island, que jugará en segunda ronda contra su compatriota Ashlyn Krueger, que ganó a la checa Sara Bejlek por 6-3 y 6-3.

Buena imagen de Rybakina

Además de Keys, el otro gran nombre que se presentaba este martes en la primera ronda en Melbourne era la kazaja Elena Rybakina, que tras su brutal final de temporada en el que se metió de milagro en las WTA Finals y ganó el torneo, es la 5ª de la WTA y una candidata a todo. Por lo pronto no tenía el estreno más duro posible, ya que que la eslovena Kaja Juvan no parecía tener las armas para penetrar en el contundente tenis de Rybakina, que pese a venir de perder ante Karolina Muchova en los cuartos de final de Brisbane, enseñó una cara dominante hasta cerrar el partido en dos sets, por 6-4 y 6-3. Ahora se medirá en segunda ronda la francesa Varvara Gracheva.