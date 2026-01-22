Doble drama de Paula Badosa: Doloroso adiós en Melbourne y brutal caída en el ranking WTA

Paula Badosa llegaba a Melbourne para defender las semifinales del año pasado en el Open de Australia, sin embargo, la inactividad le ha jugado una mala pasada y tras caer en segunda ronda contra Oksana Selekhmeteva vivirá una dramática caída en el ranking WTA

Hace 12 meses que el tenis femenino español soñó en grande con Paula Badosa en el Open de Australia. La jugadora de Begur hizo las cosas muy bien y tras un periodo de larga inactividad por culpa de las lesiones, volvió a una nivel excelso y fue pasando rondas una tras otra, con un gran premio, el de llegar hasta las semifinales. En ellas Aryna Sabalenka acabó con su recorrido, pero no quita que fue el mejor Grand Slam de la carrera de la gran referencia del tenis patrio, que además tuvo un premio doble, ya que se coló en el top 10 de la WTA. Pero esto le daba una gran responsabilidad este año, la cuál no ha podido soportar.

Defender tantos puntos es un problema muy serio y Badosa venía de un final del año pasado en el que por las lesiones apenas pudo pisar la pista, lo que sumado a que los torneos previos a llegar a Melbourne no fueron especialmente buenos, complicaban ser optimistas. Aunque la victoria en primera ronda abría las opciones, pero en la segunda, la rusa Oksana Selekhmeteva, número 101 del ranking mundial, la ha eliminado con mucha solvencia, en un partido en el que la española ha estado lejos de su nivel, especialmente en lo que al físico se refiere, hasta caer por un doble 6-4.

Más allá de la dolorosa derrota, esto tiene una connotación doblemente negativa para la número 1 del tenis patrio, pues con el periodo de inactividad había caído hasta el puesto 25 del ranking mundial, pero la gran pérdida de puntos al no defender apenas los 500 logrados hace 12 meses, van a hacerla caer hasta más allá del 60, lo que va a complicarle mucho volver a recuperar, pues desde las primeras rondas tendrá rivales durísimas en los próximos torneos que juegue.

Adiós a las opciones españolas

Con la dolorosa derrota de la de Begur, el tenis femenino español se queda huérfano muy pronto de opciones. Tras las semifinales de Paula hace 12 meses esta ves toca la de arena y ahora, apenas 5 días después de que arrancara la acción en Melbourne, ya no hay ninguna de las nuestras vivas. Si ya la fase previa fue regular y de la nutrida representación en ella solo Guiomar Maristany accedió al cuadro, la llegada del torneo como tal no ha ido para nada mejor. La propia barcelonasa cedió en primera ronda, al igual que Cristina Bucsa y Jessica Bouzas, solo avanzó Badosa que ya ha dicho adiós. Ahora todo se limita al dobles, donde Bucsa ya está en segunda ronda junto a Nicole Melichar y Bouzas debuta este jueves junto a Elisabetta Cocciaretto.