El físico abandona a Davidovich y se tiene que retirar contra Tommy Paul

El tenis español tenis el sueño de un duelo entre Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich en octavos, sin embargo, el malagueño ha tenido problemas físicos en tercera ronda, donde ha tenido que retirarse contra Tommy Paul

Los partidos al mejor de cinco sets dejan en cada Grand Slam momentos para el recuerdo, pero para los tenistas son una agonía que muchas veces tienen consecuencias, algo que tristemente para el tenis español, ha afectado de lleno a Alejandro Davidovich este viernes en la tercera ronda contra Tommy Paul. Después de su dura pelea ante Reilly Opelka el miércoles, el malagueño llegaba tocado y al igual que le pasó contra Paul en 2025, desde el primer momento se ha visto que no estaba para pelear, tanto que mientras que el año pasado acabó, en esta ocasión ha optado por retirarse tras perder los dos primeros sets por 6-1.

El malagueño no se sintió bien en pista en ningún momento, incapaz de poner en aprietos a Paul, que además es una de sus bestias negras, pues en las cuatro ocasiones anteriores a hoy en las que se habían enfrentado, la victoria siempre había acabado en manos del de Nueva Jersey. Aunque ahora es el vigésimo de la ATP Tommy Paul que ya mostró su superioridad en Melbourne ante Davidovich en dos ocasiones antes. En el 2023, en el partido más apretado entre ambos, y la mencionada del pasado curso, en octavos, donde el jugador norteamericano ganó con mucha autoridad por un triple 6-1, marcador que se pudo repetir hoy.

Y es que Paul no concedía respiro alguno al español que estaba muy lento, llegando tarde a las bolas e incapaz de hacer su tenis, pues no se sintió cómodo desde el principio. Apenas encontraba la manera de inquietar a un Paul muy suelto y jugando casi a placer. Más aún después de que español pidiera la asistencia del médico en el segundo set para tratarse de una dolencia en la pierna izquierda, hasta terminar por decir adiós al termino del mismo.

Adiós al duelo fratricida español

Con la retirada de 'Foki' se pierde uno de los dos españoles que quedaban en los cuadros individuales, a la vez que esfuma la posibilidad de asegurar la presencia de uno de los nuestros en cuartos, ya que de haber ganado a Paul, se hubiera medido a Carlos Alcaraz en octavos, después de que el murciano ganara sin excesivas complicaciones a Corentin Moutet. Este será el 8º partido entre el de El Palmar y el 'yankee', de los cuáles ha ganado cinco el español y dos el norteamericano, aunque eso sí, los últimos cuatro han caído del lado de Carlitos, que será muy favorito el domingo.