Carlos Alcaraz rompe la varita de Moutet y sigue adelante en Melbourne

Carlos Alcaraz y Corentin Moutet han pintado un lienzo en forma de partido de tenis en la Rod Laver, gracias a su talento, pero que al final ha terminado con el murciano demostrando por qué es el número 1 del mundo, ganando en tres con cierta facilidad

Dos de los jugadores con más talento del tenis mundial se han enfrentado por primera vez este viernes en el Open de Australia, Carlos Alcaraz y Corentin Moutet, y el duelo ha sido lo que se esperaba, una oda a la imaginación con una raqueta en la mano. Golpes espectaculares, dejas -en el segundo más plural de la palabra-, voleas imposibles, todo durante dos horas y siete minutos en las que también ha quedado claro que pese a que ambos pueden hacer casi de todo con una raqueta en la mano, el que al final puede rentabilizarlo es el número 1 del mundo. Alcaraz se ha divertido, pero en los momentos claves ha demostrado por qué hay seis grandes en sus vitrinas, cerrando el partido en tres sets, por 6-2, 6-4 y 6-1, para certificar su pase a los octavos de final.

Carlitos salió como un tiro, consciente de que sus grandes rivales, Jannik Sinner y Novak Djokovic, están pasando rondas sin apenas desgaste, por lo que necesitaba una victoria cómoda para no tener desventaja en las rondas finales. Así muy pronto tenía un break de ventaja, y aunque luego comenzó a sufrir algo más, peleando para cerrar sus turnos ante un Moutet muy suelto que al final no remataba sus oportunidades, lo que al final abrió el camino del murciano, que con otra rotura puso el 6-2.

Las dudas hacen acto de presencia

Tras ganar el primer set con tanta solvencia y aprovechándose de un Moutet algo descosido mentalmente, Carlos ha salido a la pista como un tiro en el segundo. Tanto que al igual que logró anteriormente, de salida ha cerrado un quiebre, pero no se ha quedado ahí, logrando uno más hasta poner el 4 a 0. El galo, cabizbajo, se resignaba a ver los puntos pasar contra un rival crecido.

Hasta que de repente las tornas cambiaron, el galo subió el nivel aprovechando que Carlos cometió varios errores que le sacaron del partido y perdió toda la ventaja. Con 4 iguales comenzaba un nuevo partido y Alcaraz se reconectó, logrando un break que le permitió cerrar la manga con su servicio.

Como en los dos anteriores parciales, Alcaraz comenzó rompiendo de salida, jugando cada vez más suelto, mientras en el otro lado de la pista Moutet comenzaba a bajar los brazos. Sus inagotables muestras de talento puro empezaban a ir acompañas de ciertos puntos en los que ya no llegaba tan bien a la pelota y cometía errores que hasta ese momento no habían llegado. Por eso mientras avanzaban los juegos y la desventaja crecía, Alcaraz ya veía terminado el duelo y con 4-0 en el marcador parecía imposible una remontada como la de la segunda manga, que no llegó, pues el murciano puso el broche con el 6-1 final. Ahora se medirá en octavos a Tommy Paul, verdugo de Alejandro Davidovich este viernes.