Alcaraz - Moutet en directo: partido de Carlos Alcaraz de tercera ronda del Open de Australia hoy en vivo online

Carlos Alcaraz vuelve a la pista para disputar su partido de tercera ronda del Open de Australia, en el que se medirá a francés Corentin Moutet, 32º cabeza de serie y el primer jugador clasificado con ese honor al que se va a enfrentar esta edición

Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de tercera ronda del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Corentin Moutet.

El murciano es consciente d el peligro que va a tener enfrente , pues tras un cañonero como Hanfmann y un jugador polivalente como Walton, ahora el parisino es alguien difísicimente clasificable, como explicó en la previa : " Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir . Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene"

Hasta ahora no se han medido jamás entre sí, lo que por otro lado sorprende , pues ambos son dos habituales del circuito en los últimos años.

Antes de que comience este duelo, que será el segundo turno de la sesión diurna en la Rod Laver Arena, deberá terminar el duelo que abre la jornada femenina entre Aryna Sabalenka y Anastasia Potapova , en el que la bielorrusa acaba de cerrar el primer set en el tiebreak.

Si algo tiene esta noche es que va a ser muy especial para el tenis español, pues apenas quedan dos jugadores en liza entre ambos cuadros, Alcaraz y Alejandro Davidovich , y ambos jugarán a la vez. Y si ganan, se cruzarían el domingo .

Hasta ahora Alcaraz ha tenidos duelos muy distintos ante Adam Walton , al que gamóa con cierta comodidad en su debut y tras sufrir algo más contra Yannick Hanfmann ahora será el momento del desafío que le presente el francés , con un tenis muy diferente al de sus anteriores oponentes.

El galo tiene claro que las pocas opciones que pueda tener contra el número 1 del mundo pasan por hacer su tenis y esperar que las cosas salgan bien: "Voy a tener que jugar bien, eso seguro, porque Alcaraz es uno de los mejores jugadores del mundo. A partir de ahí, no cambio mi identidad , que es la que me hace mejor jugador".

Para llegar a este partido, Moutet tuvo que batir en la segunda ronda al joven estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido, por lo que llegará con menos carga de juego que el número 1 de la ATP.

Más allá de la dificultad que entrañe el duelo, Alcaraz ya puede ir pensando en lo que le espera y viendo la facilidad con la que están ganando sus partidos Sinner y Djokovic, él se está desgastando más, lo que puede ser un problema a futuro si no gana cómodo partidos como el de hoy.

Y termina el Sabalenka - Potapova tras dos desempates que ha ganado la bielorrusa y dentro de muy poco estarán en pista los dos jugadores.

La jornada está dejando resultados sorprendentes, empezando por el que era uno de los grandes rivales de Alcaraz en esta parte del cuadro, Daniil Medvedev , que ha cedido ante Fabian Marozsan en tres sets.

Tras ganar con cierta comodidad a Adam Walton y sufrir algo más contra Yannick Hanfmann, especialmente en un primer set agónico, ahora el murciano afrontará el duelo ante uno de los tenistas más talentosos del tenis mundial, aunque que eso sí, debería tener menos problemas para penetrar en el juego del galo que los que le presentó el gigante alemán. Además de que Moutet viene de jugar un duro partido de dobles este jueves, lo que sin duda limitó su descanso y puede ser un factor esta mañana en Melbourne.