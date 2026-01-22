Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del viernes 23 de enero | Empieza la guerra para Alcaraz, un desafío para Davidovich,

La tercera ronda del Open de Australia arranca este viernes con la destacada presencia de los número 1 de ATP y WTA, además de una serie de partidos muy igualados y aunque los que no están claro el favoritismo

El Open de Australia sigue adelante y este viernes será el turno de la primera parte de la tercera ronda, en la que van a saltar a la pista muchos de los grandes jugadores del planeta, destacando especialmente los dos números 1 del mundo, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, que serán quienes den comienzo a la jornada en la Rod Laver Arena, pista central del primer Grand Slam del año. En el caso de la bielorrusa se medirá a Anastasia Potapova, mientras que el murciano lo hará contra el francés Corentin Moutet en uno de los partidos más vistosos de la jornada.

No solo será el día de los número 1, pues también los número 3 de ambos rankings estarán en la pista. En el caso de Coco Gauff lo hará en la Margaret Court, 2ª pista en importancia, en la que se medirá a Hailey Baptiste. Para Alexander Zverev la historia será distinta, pues se ha visto relegado a una pista que no es de las principales, en concreto la John Cain Arena, 3ª en importancia, y a la sesión nocturna, pues la cerrará ante Cameron Norrie. Los duelos por los que se ha quedado fuera de las pistas centrales el de Hamburgo son el Tiafoe-De Miñaur que será en la Rod Laver y los de la Magaret Court, Medvedev-Marozsan y Bublik-Etcheverry.

Para el tenis español será un día intenso, pues además de Alcaraz, también saltará a la pista, en este caso a la John Cain en el segundo turno, Alejandro Davidovich. El malagueño superó una agonía ante Reilly Opelka y se cruzará contra otro estadounidense, Tommy Paul, 19º cabeza de serie, que será un reto mayor. En el resto de partidos del día destaca el que irá justo tras este entre la jovencísima Iva Jovic, que estará tirando la puerta abajo a sus 18 años y se medirá a Jasmine Paolini. Y el partido que pondrá fin a la jornada en la KIA Arena entre Fran Cerúndolo y Andrey Rublev.

Horarios y orden de juego Open de Australia - Viernes 23 de enero - Tercera ronda

Rod Laver Arena

01:30 - Aryna Sabalenka-Anastasia Potapova

No antes de las 03:30 - Carlos Alcaraz-Corentin Moutet

09:00 - Frances Tiafoe-Álex de Miñaur

A continuación - Elena Ruse-Mirra Andreeva

Margaret Court Arena

01:30 - Daniil Medvedev-Fabian Marozsan

No antes de las 04:00 - Coco Gauff-Hailey Baptiste

09:00 - Elina Svitolina-Diana Shnaider

A continuación - Alexander Bublik-Tomás Martín Etcheverry

John Cain Arena

01:00 - Victoria Mboko-Clara Tauson

A continuación - Tommy Paul-Alejandro Davidovich

07:00 - Iva Jovic-Jasmine Paolini

No antes de las 08:30 - Alexander Zverev-Cameron Norrie

Kia Arena

01:00 - Learner Tien-Nuno Borges

A continuación - Zeynep Sonmez-Yulia Putintseva

A continuación - Karolina Muchova-Magda Linette

A continuación - Francisco Cerúndolo-Andrey Rublev