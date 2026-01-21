Zverev explica por qué pidió el parón en el Open de Australia: ''Estaba un poco asustado en ese momento''

El número 3 del mundo avanzado con autoridad a la tercera ronda tras ganar a Muller, aunque marcada por momentos de inquietud ya que detuvo el partido por unas molestias en el talón de Aquiles

Alexander Zverev pasa a la tercera ronda tras granar a Alexandre Muller, venciendo en cuatro sets por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4. Un partido que duró poco más de tres horas, pero que tuvo que parar brevemente durante el cuarto set. El alemán dio un pequeño susto al pedir la asistencia del fisioterapeuta por molestias en su tobillo derecho. Aunque hubo momentos de tensión por su historial de lesiones en esa zona, pudo continuar y cerrar el partido con un saque directo.

Aunque no fue el único parón del partido, ya que el encuentro se vio afectado por las condiciones climáticas. En el tercer set, con el marcador 4-2 a favor de Zverev, el juego se detuvo durante más de media hora para cerrar el techo de la John Cain Arena y secar la pista. El número 3 del mundo se prepara ahora para competir contra Cameron Norrie.

Zverev explica las razones del parón

El alemán encendió todas las alarmas al parar el partido en el último set, pero ha comentado en la rueda de presa tras el partido que todo se quedó en un susto: ''Me he tomado un analgésico y después de esto me he sentido bien. No soy un jugador que suela pedir muchos tiempos médicos en mitad de los partidos, pero es verdad que estaba un poco asustado en ese momento exacto''.

Afortunadamente, Zverev comenta que todo ha salido bien y que no ha sido más que un sobresalto: ''Lo que sentía era una pequeña molestia en el tendón de Aquiles, precisamente una lesión que muchos compañeros han venido sufriendo en estas dos últimas temporadas. Quizá por eso me he asustado, le he pedido al fisioterapeuta que chequeara toda la zona y me ha dicho que estaba todo bien. Después de la consulta me he encontrado genial, me he movido como yo quería y he podido jugar al mismo nivel. Espero mañana estar igual de bien''.

Muller ha sido un hueso duro de roer

Zverev aprovechó la intervención para hablar sobre la actuación de su rival, que le ha puesto en más de un apuro: ''Tengo que darle mucho crédito a Alexandre porque ha jugado realmente bien. Hace dos días estaba ganado su primera ronda con un marcador de 7-6 en el quinto set, ante un jugador australiano como Popyrin, así que resulta increíble ver la manera en la que ha salido hoy a pista y el nivel de tenis que ha ofrecido. Pienso que ha sido un partido de nivel bastante alto, independientemente de los niveles de energía que él trajera, sigo pensando que se trata de uno de los jugadores que más en forma está del circuito actual. Estoy extremadamente feliz con la victoria de hoy''.