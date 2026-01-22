Moutet se reafirma antes del duelo con Alcaraz: ''Mi identidad como tenista me ha traído hasta aquí''
El que será rival de Carlitos en la tercera ronda del Open de Australia 2026 afronta con la mente templada el duelo, asegurando que no va a cambiar su forma de jugar para competir con el número 1 del mundo
Corentin Moutet se ha consagrado definitivamente en la élite del tenis mundial, convirtiéndose en una amenaza real en el circuito. El actual número 37 del mundo se encuentra en el mejor momento de su carrera sabiendo mantener su estilo atípico de saques de cuchara, dejadas imposibles y el uso del slice con una madurez mental que antes no tenía. Ahora en la tercera ronda del Open de Australia llega con un gran estado de forma y con ganas de ir a por todas contra Carlos Alcaraz.
No va a cambiar su estilo contra Alcaraz
''Lo que tengo claro es que necesitaré jugar a un gran nivel para tener opciones. No voy a cambiar absolutamente nada en mi estilo de juego por el hecho de enfrentarme a él. Si algo ha hecho que esté donde estoy, es mi personalidad como tenista, mi identidad. Saldré a pista convencido de jugar como yo entiendo que debo hacerlo siempre y con muchas ganas de enfrentarme a él. Tengo curiosidad por saber de lo que soy capaz ante Carlos, estoy entusiasmado con este enfrentamiento", aseveró el tenista galo, que nunca se ha medido a Carlos, comentaba el francés tras ganar al estadounidense Michel Zheng 6-3, 1-6, 3-6 y 0-2.
Moutet ya piensa en en su siguiente partido con toda la fuerza para afrontar a Carlos Alcaraz: ''Me motiva mucho enfrentarme a los mejores del mundo. Sé que, en su cabeza, no tiene derecho a perder y eso será difícil de gestionar para él, así que tengo muchas ganas de ver qué sucede [...] Obviamente, es uno de los mejores jugadores del mundo, estoy convencido de que si despliego mi mejor nivel, este partido me enseñará muchas cosas sobre mí como tenista. Juego para vivir experiencias como la de enfrentarme a Carlos en una pista importante porque las emociones que se desatan en ese contexto son irremplazables''.
Mounet ya se enfrentó a Sinner
Aunque no pudo con él, Mounet se enfrentó al actual número dos del tenis en el Roland Garros en 2024. Incluso llegó a adelantarle con un set arriba y un break en el segundo, con se estilo tan peculiar que tiene, haciendo sudar a Sinner: ''Ese choque me demostró que se puede dominar a un tenista de este nivel durante un set y que luego puedes ser sometido en cuanto bajas un poco tus prestaciones [...] Me fui de pista ese día sabiendo que podía competir de tú a tú contra este tipo de tenistas, que no tuve miedo a nada y que le puse en problemas, pero también que me resultó imposible mantener durante mucho tiempo la intensidad necesaria para vencerlo. Ese partido me ayudó mucho a entender lo que hace daño de mi tenis a los demás y siento que he mejorado desde aquel día. Además, tomé nota de lo buena actitud que tuvo Jannik en todo momento, incluso cuando estaba perdiendo ante un jugador inferior a él. Eso fue inspirador''.