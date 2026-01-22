Todos los resultados del Open de Australia 2026 el 22 de enero: Ruud no da opción a Munar, Wawrinka y Cilic demuestran que los viejos rockeros nunca mueren...

Día negro para el tenis español en el Open de Australia, en una jornada en la que Jannik Sinner y Novak Djokovic han vuelto a arrasar y la gran historia de la jornada es doble, con las muy buenas victorias de Stan Wawrinka y Marin Cilic a los 40 y 38 años, respectivamente

El Open de Australia sigue avanzando y este jueves ha llegado a su fin la segunda ronda y lo ha hecho sin excesivas sorpresas, pues los dos grandes favoritos de esta parte del cuadro, Jannik Sinner y Novak Djokovic, han arrasado a sus rivales parta avanzar a la tercera ronda sin sufrimiento. En el caso del balcánico contra un Francesco Maestrelli que apenas ha opuesto resistencia, aunque algo más que James Duckworth a Sinner. Otro de los resultados de la jornada ha sido el triunfo en cuatro sets de Tomas Machac sobre Stefanos Tsitsipas, al igual que las cómoda victoria de Taylor Fritz, Lorenzo Musetti y Ben Shelton.

En el apartado femenino del cuadro, las dos mejores de esta parte son Iga Swiatek y Amanda Anisimova y ambas han arrollado a sus oponentes, al igual que Elena Rybakina, Madison Keys y Jessica Pegula. Aunque quizá el resultado más extraño del día es la victoria de Nikola Bartunkova sobre la 10ª cabeza de serie, Belinda Bencic, quien tras una gran United Cup parecía seria candidata a ganar. Para el tenis español ha sido un día dramático, primero por la derrota de Paula Badosa, que se ha agrandado con la despedida de Rafa Jódar contra Jakub Mensik, y para cerrar el día, con Casper Ruud ganando a Jaume Munar en tres sets.

La gran historia de la jornada es dobles, pues dos de los grandes viejos rockeros del circuito siguen adelante. Por un lado está Stan Wawrinka, que está en el cuadro gracias a una 'wildcard' para despedirse del torneo en la pista y lo está aprovechando a sus 40 años, ya que se ha colado en tercera ronda ganando a Arthur Géa en cinco sets. Mientras que Marin Cilic parece el de los buenos tiempos y ha superado en tres sets al cabeza de serie número 21, Dennis Shapovalov.

Resultados del Open de Australia el 22 de enero

Rod Laver Arena

01:30 h

Pegula J. derrotó a Kessler M. 6–0, 6–2

No antes de 03:30 h

Djokovic N. derrotó a Maestrelli F. 6–3, 6–2, 6–2

09:00 h

Sinner J. derrotó a Duckworth J. (6-1, 6-4, 6-2)

A continuación

Rybakina E. derrotó a Gracheva V. (7–5 6–2)

Margaret Court Arena

01:30 h

Musetti L. derrotó a Sonego L. 6–3, 6–3, 6–4

A continuación

Anisimova A. derrotó a Siniakova K. 6–1, 6–4

09:00 h

Osaka N. derrotó a Cirstea S. 6–3, 4–6, 6–2

A continuación

Ruud C. derrotó a Munar J. 6–3 7–5 6–4

John Cain Arena

01:00 h

Keys M. derrotó a Krueger A. 6–1, 7–5

A continuación

Shelton B. derrotó a Sweeny D. 6–3, 6–2, 6–2

07:00 h

Swiatek I. derrotó a Brouzova M. 6–2 6–3

No antes de 08:30 h

Fritz T. derrotó a Kopriva V. 6–1, 6–4, 7–6

Kia Arena

01:00 h

Vacherot V. derrotó a Hijikata R. 6–1, 6–3, 4–6, 6–2

A continuación

Noskova L. derrotó a Preston T. 6–2, 4–6, 6–2

A continuación

Wawrinka S. derrotó a Gea A. 4–6 6–3 3–6 7–5 7–6

A continuación

Kubler/Polmans derrotaron a Kokkinakis/Kyrgios 6–4 4–6 7–6