Djokovic cumple sin estridencias y ya está en tercera ronda

Novak Djokovic sigue pasando rondas en el Open de Australia y ya está en la tercera tras batir en tres sets a Francesco Maestrelli, que procedía de la previa y pese a plantar cara por momentos, ha estado muy lejos del astro serbio

Novak Djokovic y Melbourne, Melbourne y Novak Djokovic. Hay conexiones que son ya parte de la historia del deporte en general y del tenis en particular y esta es una de ellas. El serbio ha ganado el Open de Australia en 10 ocasiones y pese a sus 38 años tiene el sueño de ganarlo una vez más. Pese a que sigue siendo uno de los mejores del ranking mundial parece lejos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sus grandes rivales y que le están alejando de sumar el 25º grande de su carrera. Pero por lo pronto, su camino hasta pelearlo estas semanas en el evento 'aussie' está siendo impoluto.

Nole volvió a la pista tras dejar muy buenas sensaciones en su debut para medirse al italiano Francesco Maestrelli, un jugador semi desconocido que está teniendo unas buenas semanas en Melbourne, en las que tras pasar la fase previa superó en primera ronda a Térence Atmane, lo que le ha dado acceso a saltar a la Rod Laver Arena ante su rey. Y más allá de la contundente derrota en tres sets, por 6-3, 6-2 y 6-2, ha mostrado un gran nivel, obligando al de Belgrado a forzar la máquina por momentos.

Dudas y certezas para Nole

La poca experiencia del transalpino hacía pensar en que sobre el papel Djokovic era muy favorito y así lo ha mostrado comenzando con un quiebre en el primer turno de saque de Maestrelli. A partir de ahí ha seguido dominando con su servicio, aunque le ha costado algo más al resto, ya que pese a conseguir hasta seis bolas de rotura, no las ha aprovechado, cerrando finalmente este primer parcial por 6-3. En el segundo ha arrancando quebrando de nuevo al italiano, pero pese a confirmar la rotura, desde ese momento ha dejado más dudas. Charlas con su box, errores raros en él y movimientos algo lentos. Pero aún así ha evitado perder la ventaja, y de hecho la ha ampliado hasta el 6-2.

En la tercera manga ha seguido mandando, subiendo el nivel y dejando de lado los errores previos, lo que le ha llevado a romper el saque de su rival en el tercer y el quinto juego, aunque ahí ha tenido un pequeño desliz en forma de break, el único que ha concedido, aunque se ha rehecho pronto, ganando dos juegos seguidos y cerrando el partido con solvencia. Un Nole muy fiable que ahora subirá el nivel ante del ganador del duelo entre Botic Van de Zandschulp y Shang Juncheng.