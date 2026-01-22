Vacherot ya no es una sorpresa y se acaba la aventura de Báez en Melbourne

Valentin Vacherot pasó de estar fuera del top 200 de la ATP a ganar el Masters 1000 de Shanghái, en lo que fue la gran sorpresa del tenis mundial el año pasado, pero lejos de ser algo aislado, se está confirmando como una realidad en el Open de Australia

Si echamos la vista atrás hacia la temporada tenística 2025 hay un resultado que sorprende por lo inesperado, el del Masters 1000 de Shanghái, donde Valentin Vacherot, el 204 de la ATP en ese momento, logró una muy inesperada victoria que entró en los anales de la historia, lo que le catapultó al top 32 de la ATP, lo que le permite ser cabeza de serie en los Grand Slams y este Open de Australia está demostrando que ha venido para quedarse en la más absoluta élite del deporte de la raqueta.

El 30º favorito tenía en la segunda ronda un duelo que por el ranking podría parecer relativamente cómodo ante el local Rinky Hijikata, pero la realidad es que hace unos meses el australiano hubiera sido favorito, sin embargo, Vacherot ha demostrado que es más que una sorpresa puntual, arrasando en cuatro sets, por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-2. Más allá del resultado lo que más destaca es el nivel del monegasco, muy solvente con el saque y encontrando la forma de hacer daño desde el fondo ante un rival que eso sí, ha cometido más errores de la cuenta. Ahora en tercera ronda sube y mucho el nivel, pues le espera el 8º favorito, Ben Shelton.

Luciano Darderi acaba con Seba Báez, la gran irrupción de 2026

Una de las noticias más sorprendentes del inicio del año tenístico tiene nombre y apellidos, los de Seba Béz, que había comenzado la campaña con victorias de mucho peso, dando una muy buena imagen en la United Cup y pisando la final de Auckland, lo que le había llegar al Open de Australia con potencial de darle un buen susto a alguien. Sin embargo, la realidad tenía unos planes diferentes y aunque en la primera ronda ganó a un cañonero como Mtepshi-Perricard, en la segunda le esperaba el 22º cabeza de serie, Luciano Darderi, y la historia ha sido otra muy diferente.

El argentino cedió ante el italiano en cuatro sets, por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3, en un encuentro finiquitado en 2 horas y 28 minutos. Primero porque Báez sufrió la potencia de Darderi de inicio y aunque en el segundo set dio muestras de su tenis, se fue diluyendo a la vez que el de su rival crecía, hasta terminar con la tan dolorosa derrota. Ahora Darderi avanza a la tercera ronda en Melbourne, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov, 18 del mundo, que no ha tenido problemas ante el estadounidense Nishesh Basavareddy.